|
В Столине Volkswagen сбил 12-летнего ребенка
Источник материала: Tut.by
Ребенок попал под колеса автомобиля в Столине,
Происшествие случилось 30 января, около 22.00. По предварительной информации, 24-летний минчанин, управляя Volkswagen, сбил 12-летнего ребенка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)