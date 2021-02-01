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В Столине Volkswagen сбил 12-летнего ребенка

01.02.2021 20:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса автомобиля в Столине, сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось 30 января, около 22.00. По предварительной информации, 24-летний минчанин, управляя Volkswagen, сбил 12-летнего ребенка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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