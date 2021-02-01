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Что происходит с долларом и евро на торгах 1 февраля и какие курсы валют установили обменники
Источник материала: Tut.by
Курсы доллара и евро 1 февраля снижаются на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. До этого шесть торгов подряд эти валюты дорожали. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 1 февраля
На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар упал на 0,26% — до 2,6195 рубля, евро снизился на 0,1% — до 3,1766, а российский рубль вырос на 0,57% — до 3,4655 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.20.
Итоги торгов: доллар снизился на 0,26% — до 2,6195 рубля, евро упал на 0,18% — до 3,1742 рубля, а российский рубль вырос на 0,68% — до 3,4693 за 100 российских рублей. Данные на 13.00.
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,67 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,617 рубля (БСБ Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Банке Дабрабыт — 2,615 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ, БПС-Сбербанке, Беларусбанке — 3,22 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Абсолютбанке — 3,175 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Банке Дабрабыт — 3,165 рубля.
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