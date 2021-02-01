ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что происходит с долларом и евро на торгах 1 февраля и какие курсы валют установили обменники

01.02.2021 20:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро 1 февраля снижаются на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. До этого шесть торгов подряд эти валюты дорожали. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 1 февраля

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар упал на 0,26% — до 2,6195 рубля, евро снизился на 0,1% — до 3,1766, а российский рубль вырос на 0,57% — до 3,4655 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.20.

Итоги торгов: доллар снизился на 0,26% — до 2,6195 рубля, евро упал на 0,18% — до 3,1742 рубля, а российский рубль вырос на 0,68% — до 3,4693 за 100 российских рублей. Данные на 13.00.

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,67 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,617 рубля (БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Банке Дабрабыт — 2,615 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ, БПС-Сбербанке, Беларусбанке — 3,22 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Абсолютбанке — 3,175 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Банке Дабрабыт — 3,165 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

Курсы валют в вашем телефоне:

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Тысячы людзей пратэставалі ў Вене супраць карантынных мераў. Сярод іх і нэанацысты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by