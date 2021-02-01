Тихановская призвала Великобританию расширить санкции против ОМОН, ГУБОПиК и КГБ

В ходе сегодняшнего телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поблагодарила Лондон за поддержку белорусского народа.



Фото пресс-службы Светланы Тихановской

Как передает ее пресс-служба, Тихановская призвала расширить санкции против представителей режима, причастных к насилию и фальсификации выборов (в частности, против ОМОН, ГУБОПиК и КГБ).

Ранее британцы отдельно ввели санкции против Александра и Виктора Лукашенко и еще шести белорусских чиновников (им запрещен въезд в страну, их активы заморожены).

Она также предложила распространить действие «закона Магнитского» на бизнесменов, которые являются «кошельками» Лукашенко (это касается и точечных экономических санкций против предприятий, которые финансируют режим).

Тихановская выразила признательность за то, что Великобритания стала одной из 17 стран-участниц, которые инициировали работу Московского механизма ОБСЕ по Беларуси (доклад по итогу этой работы показал ужасающий масштаб нарушения прав человека в Беларуси и дал рекомендации мировому сообществу — к примеру, организовать новые честные и выборы и начать расследования преступлений режима).

«Наша главная цель — провести свободные и справедливые выборы, которые были бы признаны белорусами и на международном уровне, — отметила политик. — Этому должно предшествовать освобождение всех политических заключенных и прекращение насилия. Новые выборы должны быть проведены как можно скорее».

В свою очередь Рааб сказал, что впечатлен смелостью белорусов. Он выразил поддержку Дню солидарности с Беларусью, который пройдет во всем мире 7 февраля, и отметил, что британцы примут в нем участие.

Также министр заверил, что Великобритания будет работать с партнерами из США и других стран, чтобы давление на Лукашенко усилилось, а кризис в Беларуси разрешился. Глава британского МИДа сказал, что будет рад принять Светлану с рабочим визитом в Лондоне.