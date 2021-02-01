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Ошиблись адресом: Генпрокуратура об обращениях граждан по поводу ВНС

01.02.2021 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В главном надзорном ведомстве также отметили, что сведений о нарушении порядка выдвижения делегатов на ВНС не поступало.


© Photo : Генеральная прокуратура Республики Беларусь

Как пишет Sputnik, граждане, которые пишут обращения в Генпрокуратуру по поводу Всебелорусского народного собрания, должны обращаться по компетенции - Конституционный суд, заявили в главном надзорном ведомстве.

Указ "О созыве шестого Всебелорусского народного собрания" главой государства был подписан в конце прошлого года, в соответствии с ним ВНС должно пройти 11-12 февраля. После этого в Генеральную прокуратуру поступили многочисленные обращения граждан по вопросам, связанным с реализацией данного указа.
"Граждане, полагающие, что их права, свободы и законные интересы нарушаются применением Указа, в конституционности которого они сомневаются, вправе обратиться к уполномоченному органу", - говорится в информационном сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве пояснили, что речь идет о Конституционном суде Беларуси.

"Контроль за конституционностью нормативных актов в государстве осуществляется Конституционным судом Республики Беларусь", - отметили в генпрокуратуре.

Там также пояснили, что порядок выдвижения кандидатур и избрания участников шестого Всебелорусского народного собрания определен в пункте 4 Указа и обеспечивается территориальными организационными комитетами по подготовке и проведению шестого ВНС с учетом принципа пропорциональности представительства всех районов, городов.

"В органы прокуратуры сведения, свидетельствующие о совершении представителями указанных организационных комитетов противоправных деяний в ходе подготовки к проведению шестого ВНС и выдвижению кандидатов для участия в нем, не поступали, заявителями такие сведения также не представлены", - отметили в главном надзорном ведомстве.
Оснований для принятия мер прокурорского реагирования по обращениям указанной тематики не имеется, отметили в Генпрокуратуре.
 
 
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В главном надзорном ведомстве также отметили, что сведений о нарушении порядка выдвижения делегатов на ВНС не поступало.
 
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