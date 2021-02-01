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Рекорд неудачника: в Буда-Кошелеве мужчина пытался угнать 6 машин – ни одна не завелась
Источник материала: Партизан
Владельцы авто еще в январе сообщили, что их автомобили были открыты и проводка зажигания была повреждена. В одном из транспортных средств отсутствовала магнитола.
Милиционеры,
Теперь он задержан и дает признательные показания.
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Владельцы авто еще в январе сообщили, что их автомобили были открыты и проводка зажигания была повреждена. В одном из транспортных средств отсутствовала...
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