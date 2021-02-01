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Рекорд неудачника: в Буда-Кошелеве мужчина пытался угнать 6 машин – ни одна не завелась

01.02.2021 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владельцы авто еще в январе сообщили, что их автомобили были открыты и проводка зажигания была повреждена. В одном из транспортных средств отсутствовала магнитола.



Милиционеры, сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Гомельского облисполкома, в течении месяца искали преступника -  им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Отмечается, 31-летний мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, был судим за кражи и угоны. 
Теперь он задержан и дает признательные показания.
 
 
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Владельцы авто еще в январе сообщили, что их автомобили были открыты и проводка зажигания была повреждена. В одном из транспортных средств отсутствовала...
 
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