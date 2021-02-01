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На вторник объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
По прогнозу синоптиков, 2 февраля на некоторых участках дорог страны сохранится гололедица.
Ночью и утром местами ожидается туман.
Ранее сообщалось,
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
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