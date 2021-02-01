Источник материала: Хартия'97

В США испытали первую ракету на биотопливе 2 1.02.2021, 21:04

фото: Knack Factory/Courtesy Aerospace

Компоненты для топлива растут на фермах по всему миру.

Компания bluShift Aerospace провела успешные испытания ракеты Stardust 1.0. Как сообщает ВВС это первый в мире носитель, который работает на биотопливе.

Основатель и глава компании Саша Дери пока не раскрывает состав топлива, но говорит, что его компоненты растут на фермах по всему миру. Он отмечает, что его команда работала шесть лет, совершенствуя формулу топлива и создавая под него гибридный двигатель.

"Мы стремимся доказать, что биотопливо способно работать не хуже, а в некоторых случаях и лучше традиционных видов ракетного топлива. Оно снижает стоимость доставки килограмма груза на орбиту и совершенно не токсично, что лучше для экологии планеты", - заявил Дери.

Stardust – это маленькая ракета длиной всего шесть метров и весом 250 килограммов. Она достаточно дешевая, не требует высокотехнологичной инфраструктуры и может сделать запуски более доступными.

"Мы имеем космические товарные поезда в лице кораблей SpaceX [компания Илона Маска] и ULA [совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin] и космические автобусы - ракеты среднего размера. Они выводят на орбиту тонны груза. Но пока отсутствует космическая служба доставки на одну-две посылки. Нет космического Uber. Вот мы и хотим стать таким Uber", - добавил Дери

В ходе первого полета испытывались свойства нового сплава под названием нитинол, созданного другим стартапом, лабораторией Келлога в Салеме, штат Нью-Гэмпшир.

Ее основатель Джо Келлог объясняет, что нитинол - материал, способный восстанавливать свою форму после механической деформации. Такие вещества применяются в медицине, например, для изготовления шунтов [упругих конструкций, помещаемых внутрь пораженных склерозом сосудов и обеспечивающих их расширение]. Они могут также защитить доставляемые на орбиту чувствительные грузы от вибрации.

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