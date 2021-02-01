Источник материала: Хартия'97

Александр Гольц: Лукашенко не может купить Кремль своей риторикой 1 1.02.2021, 20:47

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Александр Гольц

В России прекрасно понимают цену лукашенковских разговоров.

Лукашенко назначает бывшего начальника Генштаба Александра Вольфовича председателем Совета безопасности и продолжает старую песню о внешних угрозах для Беларуси и России, пишет «Белсат» .

Примеры подобной риторики в адрес Запада за последнее время просто невозможно перечислить. Что примечательно, практически все они заканчиваются одним и тем же – проведением параллелей между Беларусью и Россией и публичными обращениями к Кремлю: мол, посмотрите, если сейчас не усилить обороны Беларуси, назавтра проблемы возникнут у России. Усилить надо, конечно же, финансово.

На самом ли деле Лукашенко так боится НАТО? Ответ легко найти в Государственном бюджете на 2021 год. Так, расходы на национальную оборону и безопасность по сравнению с 2020-м возросли, но вновь были перераспределены в пользу Министерства внутренних дел за счет уменьшения роста расходов на Министерство обороны. Так, финансирование органов внутренних дел повысят на целых 12%. Вырастут и другие расходы на так называемую правоохранительную деятельность. Очевидно, что в первую очередь режим собирается усиливать защиту от народа, а не от мнимых внешних сил.

Александр Гольц, военный эксперт, Россия:

«Никого такой риторикой Лукашенко купить не может. В России прекрасно понимают цену и лукашенковских, и собственных разговоров об угрозе со стороны НАТО. Более-менее адекватные российские военные прекрасно понимают, что так называемая угроза со стороны НАТО близка к нулю».

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