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Белорусский тяжелоатлет получил дисквалификацию до 2024 года

01.02.2021 21:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад получил дисквалификацию до января 2024 года. Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики.


Вадим Лихорад / weightlifting.by

Лихорад попал в допинг-скандал год назад, пишет euroradio.fm Его временно отстранили от участия в соревнованиях по подозрению в нарушении антидопинговых правил (речь идет об использовании дегидрохлорметил-тестостерона). Проводилось расследование. Дисквалификация четырехлетняя. Последний год, когда тяжелоатлет не участвовал в соревнованиях, был учтен.

Вадим Лихорад — уроженец Лиды, ему 27 лет. Лучшее достижение — бронза чемпионата мира в Ашхабаде в ноябре 2018 года в весовой категории до 73 кг.
 
 
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Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад получил дисквалификацию до января 2024 года. Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики.
 
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