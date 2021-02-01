Белорусский тяжелоатлет получил дисквалификацию до 2024 года





Вадим Лихорад / weightlifting.by





пишет euroradio.fm Его временно отстранили от участия в соревнованиях по подозрению в нарушении антидопинговых правил (речь идет об использовании дегидрохлорметил-тестостерона). Проводилось расследование. Дисквалификация четырехлетняя. Последний год, когда тяжелоатлет не участвовал в соревнованиях, был учтен. Лихорад попал в допинг-скандал год назад,euroradio.fm Его временно отстранили от участия в соревнованиях по подозрению в нарушении антидопинговых правил (речь идет об использовании дегидрохлорметил-тестостерона). Проводилось расследование. Дисквалификация четырехлетняя. Последний год, когда тяжелоатлет не участвовал в соревнованиях, был учтен.





Вадим Лихорад — уроженец Лиды, ему 27 лет. Лучшее достижение — бронза чемпионата мира в Ашхабаде в ноябре 2018 года в весовой категории до 73 кг.



