Сюрприз для мам: в минских роддомах женщины получают подарки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В минских роддомах женщин ждет сюрприз. Все роженицы получают подарочные коробки с необходимыми для малыша вещами.

Организатор акции – команда проекта «Мама Pro». Ее поддерживает Белорусский союз женщин и Министерство здравоохранения. В ближайший месяц в Минске поздравят около двух тысяч молодых мам. К акции планируют присоединиться и областные роддома. В зависимости от спонсоров наполнение коробки будет меняться.

«Там, конечно же, подгузники, влажные салфетки и вещи, которые необходимы маме в бытовых условиях. Там будут капсулы и для стирки детского белья, и детские ополаскиватели, то есть то, что точно мама будет использовать», – пояснила руководитель проекта «Мама Pro», врач акушер-гинеколог Диана Мардас.

Акция проходит в третий раз. Всего в этом году на помощь семьям с детьми государство выделит более двух миллиардов долларов. Об этом сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Марина Шкроб.