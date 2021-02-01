ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сюрприз для мам: в минских роддомах женщины получают подарки

01.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В минских роддомах женщин ждет сюрприз. Все роженицы получают подарочные коробки с необходимыми для малыша вещами.

Организатор акции – команда проекта «Мама Pro». Ее поддерживает Белорусский союз женщин и Министерство здравоохранения. В ближайший месяц в Минске поздравят около двух тысяч молодых мам. К акции планируют присоединиться и областные роддома. В зависимости от спонсоров наполнение коробки будет меняться.

«Там, конечно же, подгузники, влажные салфетки и вещи, которые необходимы маме в бытовых условиях. Там будут капсулы и для стирки детского белья, и детские ополаскиватели, то есть то, что точно мама будет использовать», – пояснила руководитель проекта «Мама Pro», врач акушер-гинеколог Диана Мардас.

Акция проходит в третий раз. Всего в этом году на помощь семьям с детьми государство выделит более двух миллиардов долларов. Об этом сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Марина Шкроб.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все роженицы получают подарочные коробки с необходимыми для малыша вещами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава ФИФА: ЧМ-2022 пройдет при заполненных трибунах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by