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Глава ФИФА: ЧМ-2022 пройдет при заполненных трибунах

01.02.2021 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что ограничений на допуск зрителей на матчах чемпионата мира 2022 года уже не будет.

Глава ФИФА: ЧМ-2022 пройдет при заполненных трибунах

Как заявил функционер в ходе онлайн-совещания с ВОЗ, он уверен, что «мы снова сможем ощутить магию, объединяющую мир, мы, наконец, вернемся туда, где должны быть».

Турнир должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022. В турнире примут участие 32 сборные, этап квалификации к чемпионату мира начнется в марте этого года, пишет РБК.

 
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Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что ограничений на допуск зрителей на матчах чемпионата мира 2022 года уже не будет.
 
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