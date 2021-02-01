«Дали 15 суток, а потом отпустили без каких-то документов». Экономист Вадим Иосуб рассказал о задержании своей дочери

Источник материала: Onliner

Двадцатидвухлетнюю Наталью задержали вчера днем, когда она с друзьями выходила из Дворца искусств, что по улице Козлова. Сегодня утром девушку судили в суде Фрунзенского района. Судья Наталья Бугук дала ей 15 суток. Но неожиданно девушку и еще 7 человек вместе с ней отпустили без объяснений.

— Там было четверо друзей, бывшие одноклассники, они шли из музея, переходили дорогу по направлению к магазину «Океан». Там посреди дороги их и взяли. Стали рассказывать, что их в чем-то подозревали. Они показывали билеты, показывали фотографии, и селфи, и сторис. Но это не возымело действия, — рассказал Onliner Вадим Иосуб.

Суд стартовал сегодня после 12:00.

— Сегодня был суд — тот еще квест. Я в списках ее не увидел, приехал домой. Увидел в списках волонтеров, что суд на 12:00, — полетел туда, думал, что опоздал, — рассказывает Вадим. — Захожу в зал — там дело только начинается. Судья послушала рассказ дочери о том, что она шла из музея и ни в чем не участвовала. Решение было 15 суток.

Семья уже морально готовилась к тому, что дочь будет в ЦИП на Окрестина, но через пару часов девушка позвонила родным и сказала, что едет домой.

— Ничего пока непонятно, почему ее отпустили и на каких условиях. Она сама ничего не поняла. В камеру к ним пришли и сказали, мол, все свободны, — говорит Вадим Иосуб. — Не говорили, нужно будет досиживать или нет. На руки из документов ничего не дали. Вернули изъятое имущество, дали опись изъятого имущества, и все. Непонятно. С такой скоростью даже судебное решение не поступило бы из суда на Окрестина. Отпустили таким образом восемь человек, которых вчера задерживали. У двоих суда вообще не было, а шестерым дали по 15 суток. И вот их всех отправили по домам, ничего не объяснив и не дав никаких документов.