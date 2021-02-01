Под Минском задержан вор-домушник

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Ущерб от краж почти 30 тысяч рублей. Сыщики подозревают 46-летнего жителя Молодечненского района в серийных кражах из частных домов и квартир. Мужчину поймали с поличным во время очередной вылазки. Установлена его причастность к семи хищениям, совершенным в Ждановичах и Ратомке с 17 декабря прошлого года до 27 января 21. Как сообщает МВД, на "дело" задержанный ездил на маршрутках, как правило, по утрам в будние дни, когда владельцы домов должны быть на работе. Мужчина отжимал стеклопакеты, забирался внутрь и похищал исключительно ювелирные изделия и деньги.

Сейчас фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и недавно освободился из мест лишения свободы в России, где отбывал наказание за кражи.