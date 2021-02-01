ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Минском задержан вор-домушник

01.02.2021 22:53 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ущерб от краж почти 30 тысяч рублей. Сыщики подозревают 46-летнего жителя Молодечненского района в серийных кражах из частных домов и квартир. Мужчину поймали с поличным во время очередной вылазки. Установлена его причастность к семи хищениям, совершенным в Ждановичах и Ратомке с 17 декабря прошлого года до 27 января 21. Как сообщает МВД, на "дело" задержанный ездил на маршрутках, как правило, по утрам в будние дни, когда владельцы домов должны быть на работе. Мужчина отжимал стеклопакеты, забирался внутрь и похищал исключительно ювелирные изделия и деньги.

Сейчас фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и недавно освободился из мест лишения свободы в России, где отбывал наказание за кражи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ущерб от краж почти 30 тысяч рублей. Сыщики подозревают 46-летнего жителя Молодечненского района в серийных кражах из частных домов и квартир. Мужчину поймали с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Приговор по резонансному делу о продаже наркотиков вынесли в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by