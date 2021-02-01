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Ночевать в мороз на границе будет около 1400 фур
Источник материала: Навiны
По данным Госпогранкомитета на 22:00, в белорусских пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза образовались огромные очереди.
На литовском направлении скопилось более тысячи грузовиков:
На трех переходах на границе с Польшой в «колейке» стоит более 230 фур:
В Латвию не могут выехать более 120 дальнобойщиков:
Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Беларуси
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По данным Госпогранкомитета на 22:00, в белорусских пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза образовались огромные очереди.
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