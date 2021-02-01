Ночевать в мороз на границе будет около 1400 фур

По данным Госпогранкомитета на 22:00, в белорусских пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза образовались огромные очереди.





На литовском направлении скопилось более тысячи грузовиков:

«Каменный Лог» — более 330;

«Бенякони» — более 270;

«Привалка» — более 210;

«Котловка» — более 210.

На трех переходах на границе с Польшой в «колейке» стоит более 230 фур:

«Брузги» — более 110;

«Козловичи» — более 90;

«Берестовица» — более 30.

В Латвию не могут выехать более 120 дальнобойщиков:

«Григоровщина» — более 60;

«Урбаны» — более 60.