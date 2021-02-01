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За месяц на пожарах погибло почти 100 человек

01.02.2021 22:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси за месяц количество смертей на пожаре выросло более, чем на четверть.

За месяц на пожарах погибло почти 100 человек

По данным МЧС на 1 февраля, с начала года в огонь унес жизни 98 человек (за аналогичный период прошлого года — 77).

Всего с начала года на территории страны произошло 700 пожаров (397).

 
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В Беларуси за месяц количество смертей на пожаре выросло более, чем на четверть.
 
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