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Илон Маск спровоцировал рост биткоина

02.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Илон Маск спровоцировал рост биткоина

  • 1.02.2021, 23:19
  • 2,377
Илон Маск спровоцировал рост биткоина
Фото: Gettyimages.com

После его слов стоимость Bitcoin выросла на 2%.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск второй раз за неделю вызвал рост Bitcoin. Он выразил свою поддержку криптовалюте в чате Clubhouse, который привлек тысячи слушателей, сообщает в понедельник, 1 февраля, Reuters.

"Я сторонник Bitcoin. Думаю, что Bitcoin находится на грани широкого признания финансистами", – сказал Маск.

При этом он добавил, что надо было еще восемь лет назад покупать криптовалюту.

Отмечается, что после высказываний Маска стоимость Bitcoin выросла на 2% до $33 796.

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После его слов стоимость Bitcoin выросла на 2%.
 
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