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Ночью во вторник в Беларуси будет до -20 градусов

02.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ночью во вторник в Беларуси будет до -20 градусов

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  • 1.02.2021, 21:51
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Ночью во вторник в Беларуси будет до -20 градусов

В дневные часы возможны осадки.

2 февраля ночью в Беларуси ожидается от -9 до -15 градусов, местами — до 20 мороза (в Минске — от -13 до -15), днем — от -3 до -9 градусов (на Брестчине — до +1, в столице — 5-7 мороза).

Осадки возможны только в дневные часы и местами, передает euroradio.fm.

Морозы, временно отступившие в январе, в феврале постепенно возвращаются в Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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