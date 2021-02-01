Источник материала: Хартия'97

Ночью во вторник в Беларуси будет до -20 градусов 2 1.02.2021, 21:51

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В дневные часы возможны осадки.

2 февраля ночью в Беларуси ожидается от -9 до -15 градусов, местами — до 20 мороза (в Минске — от -13 до -15), днем — от -3 до -9 градусов (на Брестчине — до +1, в столице — 5-7 мороза).

Осадки возможны только в дневные часы и местами, передает euroradio.fm .

Морозы, временно отступившие в январе, в феврале постепенно возвращаются в Беларусь.

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