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Ночью во вторник в Беларуси будет до -20 градусов
Источник материала: Хартия'97
Ночью во вторник в Беларуси будет до -20 градусов
В дневные часы возможны осадки.
2 февраля ночью в Беларуси ожидается от -9 до -15 градусов, местами — до 20 мороза (в Минске — от -13 до -15), днем — от -3 до -9 градусов (на Брестчине — до +1, в столице — 5-7 мороза).
Осадки возможны только в дневные часы и местами, передает
Морозы, временно отступившие в январе, в феврале постепенно возвращаются в Беларусь.
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В дневные часы возможны осадки.
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