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В мире третью неделю подряд снижается число заболевших COVID-19

02.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В мире третью неделю подряд снижается число заболевших COVID-19

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  • 1.02.2021, 21:44
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В мире третью неделю подряд снижается число заболевших COVID-19

Об этом сообщил гендиректор ВОЗ.

Количество новых COVID-случаев в мире снижается третью неделю подряд. Эта новость обнадеживающая, заявил в понедельник, 1 февраля, на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, пишет ТАСС.

Это, по словам главы ВОЗ, «показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют».

Гебреисус выразил уверенность, что благодаря противовирусным мерам, от которых пока еще рано отказываться, распространение вируса удастся предотвратить.

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Теги: Новости
 
 
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