Под Бобруйском Renault после кульбитов на трассе вылетел в кювет. Водитель отделался ссадинами

Источник материала: Tut.by

В Бобруйском районе утром 1 февраля на трассе жестко разбился Renault — он несколько раз перевернулся и вылетел в кювет. Водитель жив, и ему даже не понадобилась госпитализация, сообщает «Трыбуна працы».



Фото: «Трыбуна працы»

О ДТП на трассе Бобруйск — Минск в районе деревни Калинино сообщил проезжавший мимо водитель. Он увидел в кювете искореженный Renault, который лежал вверх колесами.

На место выехали сотрудники ГАИ с эвакуатором и обнаружили в салоне авто водителя. 42-летнего мужчину доставили в Бобруйскую центральную больницу с ушибами и ссадинами, провели освидетельствование и вскоре отпустили.

По предварительной версии, около 4 часов утра мужчина, двигаясь на авто со стороны Бобруйска в сторону Минска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и вылетел в кювет. Машина перевернулась в воздухе несколько раз и в итоге получила повреждения, после которых восстановлению не подлежит.