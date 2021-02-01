﻿ Под Бобруйском Renault после кульбитов на трассе вылетел в кювет. Водитель отделался ссадинами. 21.by
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Под Бобруйском Renault после кульбитов на трассе вылетел в кювет. Водитель отделался ссадинами

02.02.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйском районе утром 1 февраля на трассе жестко разбился Renault — он несколько раз перевернулся и вылетел в кювет. Водитель жив, и ему даже не понадобилась госпитализация, сообщает «Трыбуна працы».


Фото: «Трыбуна працы»

О ДТП на трассе Бобруйск — Минск в районе деревни Калинино сообщил проезжавший мимо водитель. Он увидел в кювете искореженный Renault, который лежал вверх колесами.

На место выехали сотрудники ГАИ с эвакуатором и обнаружили в салоне авто водителя. 42-летнего мужчину доставили в Бобруйскую центральную больницу с ушибами и ссадинами, провели освидетельствование и вскоре отпустили.

По предварительной версии, около 4 часов утра мужчина, двигаясь на авто со стороны Бобруйска в сторону Минска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и вылетел в кювет. Машина перевернулась в воздухе несколько раз и в итоге получила повреждения, после которых восстановлению не подлежит.

 
Теги: Минск
 
 
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Renault лежал в кювете вверх колесами, когда его увидел проезжавший мимо водитель. Он и вызвал ГАИ.
 
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