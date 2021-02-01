В Гродно за насилие над силовиком судят пассажира такси, который был избит при задержании и сначала проходил как свидетель

Источник материала: Tut.by

В Гродно начался процесс над 30-летним Игорем Лозовиком — пассажиром такси и другом водителя-таксиста Алексея Лапы, которого судят за насилие над силовиком и который был избит при задержании 11 августа . Лозовик также был избит и сначала проходил по делу о задержании водителя свидетелем, но потом сам стал фигурантом уголовного дела.



Фото: TUT.BY

Дело Лозовика рассматривает суд Октябрьского района Гродно. Потерпевший — сотрудник ОМОНа, старший лейтенант, командир роты — Дмитрий Рахунок, который и задерживал гродненца вечером 11 августа.

Практически все места в зале судебных заседаний заняли молодые люди в черных масках, кепках и в спортивной одежде.

По версии обвинения, Игорь Лозовик при задержании не подчинился законным требования сотрудника ОМОНа, проигнорировал их, а также сопротивлялся во время задержания: нанес несколько ударов силовику. У того — ушибы мягких тканей, а также перелом фаланги пальца.

Дмитрий Рахунок запросил в качестве компенсации за моральные и физические страдания одну тысячу рублей, которую хочет перевести на счет одного из детских домов.

Выбили стекла и вытащили из авто

Напомним, 11 августа водитель такси гродненец Алексей Лапо вместе с друзьями, в том числе и Игорем Лозовиком, приехал на парковку у супермаркета «Алми» на улице Советских Пограничников в Гродно. Тогда в Беларуси блокировали интернет, заказов у таксиста особо не было (он работал в службе такси «Максим»), поэтому молодой человек решил вместе с товарищами покататься по городу.

Игорь Лозовик вспоминает, что Алексей заехал за ним и компания поехала кататься по городу. Заправили машину на Индурском шоссе, по пути заехали за шаурмой в кафе на улице Белуша. Потом друзья поехали в микрорайон Девятовка, а оттуда на Советских Пограничников.

— Я попросил заехать в какой-нибудь магазин купить воды. Это было примерно в 23.00. Мы поехали в сторону супермаркета «Алми». Алексей припарковал машину. Потом увидел, что вода есть в автомобиле. В магазин решили не идти, а просто вышли покурить. Все вместе стояли около машины, потом сели в нее. Алексей завел автомобиль, и мы собрались уезжать. На улице в то время был поток машин. Нужно было какое-то время, чтобы выехать с парковки. В тот момент, когда он уже с нее уезжал, кто-то стал бить по задней части машины. Удары сначала были несильными, но было непонятно, что происходит. Я не видел, кто это делает, чуть позже по бокам появились силуэты людей в черном. Алексей стал уезжать с места, удары стали сильнее. Кто-то выбежал и начал стучать по капоту. Алексей выехал со стоянки и повернул направо в сторону площади Декабристов по улице Поповича, — рассказывает Игорь.

Он признается, что в тот момент ни он, ни его друзья не понимали, что происходит. Люди в черном никому из компании не представлялись, на улице было темно. Гродненцы не знали, что в тот момент в городе проходили акции протеста. Молодые люди в тот августовский день хотели просто поездить по городу и пообщаться.

На улице Поповича в тот момент, когда туда свернуло такси, было много машин и автомобиль оказался в пробке. В это время путь ему преградил белый микроавтобус силовиков и компанию жестко задержали.

У такси выбили стекла, молодых людей вытащили из машины. И Алексей Лапа, и Игорь Лозовик были избиты.

Игорь говорит, что при задержании его били по голове так, что после первого удара из уха потекла кровь. Также удары наносили по туловищу и ногам. В конце концов ему заломили руки и стянули их хомутами. Мужчину кинули на землю, на осколки стекла, лицом вниз.

— Так я пролежал около часа, пока сотрудники скорой помощи не подняли меня и не понесли в свою машину, потому что идти сам не мог, — рассказывает Игорь.

Потом были обследования в медучреждении, снимок КТ, который показал черепно-мозговую травму, опрос сотрудниками милиции. В палате мужчина оказался уже ближе к 5 утра.

Позже он снял побои и обратился в Следственный комитет, однако недавно ему, как и его другу-таксисту, пришел ответ, что в возбуждении уголовного дела отказано.



Момент задержания Алексея, Игоря и их друзей. Фото: s13.ru

Свою вину Игорь не признает, с обвинением не согласен. Говорит, сопротивления не оказывал, руками не размахивал и лозунгов не выкрикивал.

Проигнорировал требования, хаотично наносил удары

Потерпевший Дмитрий Рахунок рассказал, что вместе с коллегами в тот день «осуществлял охрану общественного правопорядка» и в какой-то момент им поступил сигнал, что на улице Советских Пограничников, около кинотеатра «Октябрь», происходит несанкционированное массовое мероприятие. Силовики выдвинулись туда. На месте увидели людей, которые стояли в цепочке около проезжей части и на дороге, выкрикивали «нелицеприятные политические лозунги».

— Данная информация подтвердилась, стояла группа граждан. Когда они нас увидели — начали убегать, — рассказывает Дмитрий. Часть людей, по его словам, сели в машину, но сколько именно человек — он не увидел. Поэтому данный автомобиль привлек внимание сотрудников ОМОНа. Также на коленях или в руках Игоря силовики заметили БЧБ-флаг, а на машине была наклейка в этих же цветах.

Когда сотрудники подбежали к машине, то начали говорить, чтобы сидящие внутри вышли, потому что «работает милиция», но люди проигнорировали их требования, тогда силовики попытались открыть двери машины. После этого водитель нажал на газ, наехал на одного из сотрудников, второго — протащил. И поехал в сторону площади Декабристов. Силовики попытались догнать машину и остановить, а потом сели в свой микроавтобус и поехали следом. В это же время передали другим мобильным группам, работавшим в городе, что был совершен наезд на сотрудника милиции.

Рахунок также отметил, что такси остановилось только тогда, когда ему заблокировали путь бус другой группы силовиков и микроавтобус, в котором находился он.

Хотя потом второй свидетель — водитель микроавтобуса Чернявский — говорил, что такси остановилось, потому что впереди была пробка.

Также и свидетели, и потерпевший рассказывали о том, что такси ехало на большой скорости и даже выезжало на встречную полосу, уходя от преследования. Микроавтобус силовиков с первого раза догнать авто не смог. Преследовала такси и машина ГАИ с проблесковыми маячками. Насколько далеко был данный спецавтомобиль, свидетели не смогли ответить.

Обвиняемый говорит, что ни сирены, ни маячков он не видел, их машина ехала на небольшой скорости, а эпизода с первой попыткой блокировки он не помнит, как и то, что они выезжали на встречную полосу.

Пострадавший Рахунок заявил, что пострадал, когда вытаскивал из машины сидящего на переднем пассажирском сидении Игоря Лозовика. Перед этим он выбил стекло, чтобы открыть заблокированную дверь.

Омоновец говорит, что получил как минимум 6 ударов, которые «хаотично наносил руками и ногами» Лозовик, но он их не сильно ощущал, так как был в бронежилете. Но уже после задержания почувствовал острую боль в пальце. Коллеги отвезли его в больницу, где ему диагностировали закрытый перелом фаланги и выписали больничный.

По поводу перелома Рахунок заявления в милицию не писал и рапорт руководству не подавал. Говорит, что было не до этого — был занят здоровьем, так как чувствовал сильную боль. Но и после того, как ему сняли гипс и закрыли больничный, такого заявления в правоохранительные органы написано не было.



Фото: TUT.BY

Расхождения в показаниях

Во время допроса потерпевшего выяснилось, что Дмитрий Рахунок многого не помнит. Например, сколько человек с ним вместе было в служебном микроавтобусе, на сколько дней получил больничный, данные следователя, который его опрашивал и даже его пол. Не смог омоновец также рассказать, какое лечение проходил и через какое время вернулся на службу.

Также он не видел, как задерживали других мужчин из машины. Говорит, что был «заряжен на задержание гражданина, который мог быть причастен к совершению преступления». На вопрос адвоката, почему задерживали пассажира, а не водителя, Рахунок заявил, что, может, он успел пересесть с водительского сидения на пассажирское.

— Вы комплекцию моего подзащитного видите? Разве можно быстро поменяться местами двум мужчинам?

— Я не знаю, может быть, они успели это сделать.

Адвокат обвиняемого обратил внимание на показания потерпевшего, которые он давал сразу после инцидента и в октябре прошлого года. Они расходятся с тем, что говорит силовик в суде.

Например, тогда он рассказывал, что у кинотеатра стояло четыре человека, которые держались за руки, но в то же время показывали в сторону милиционеров неприличные жесты и выкрикивали политические лозунги. А еще милиционер в темноте заметил на лицах участников этой акции ссадины и кровоподтеки. Также в тех показаниях нет информации про флаг и про наклейку на автомобиле.

Рахунок заявил, что первый раз он давал объяснения очень уставшим, а второй — просто не обратил внимание на детали и «пропустил мимо глаз».

Что касается задержания, то, по словам милиционера, он применил физическую силу и спецсредства «исключительно в рамках закона».



Фото: TUT.BY

Что рассказали другие свидетели

Также в суде заслушали показания двух сотрудников ОМОНа, которые участвовали в задержании. Водитель милицейского белого буса Чернявский рассказал, что машину пытались остановить два раза и пришлось даже выезжать на встречку, чтобы заблокировать такси. Он пояснил адвокату, что на их микроавтобусе не было никаких отличительных знаков, которые бы могли говорить о том, что он принадлежит милиции: «Это гражданская машина в гражданском исполнении».

Свидетель Середа также говорил о том, что лицо водителя, которого он задерживал, уже было в кровоподтеках и ссадинах. А как задерживали Игоря Лозовика, он не видел, так как был занят задержанием Алексея Лапы.

Адвокат обвиняемого ходатайствовал о том, чтобы суд запросил информацию с видеорегистраторов милицейских микроавтобусов, а также с личных видеорегистраторов сотрудников ОМОНа.

Суд по данному делу продолжится 8 февраля.