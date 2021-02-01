Беларусбанк ввел ипотеку на жилье. Но процентная ставка кусается

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк в феврале ввел кредит «Ипотека Экспресс». Его предоставляют на покупку жилых помещений на срок до 20 лет. Размер кредита — до 100% стоимости приобретаемого жилья. Однако процентная ставка кусается — 21% годовых.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ставка по ипотеке привязана к ставке рефинансирования (ставка + 13,25 процентного пункта). На сегодня это 21% годовых. При этом процентная ставка за пользование кредитом изменяется в тот же день, что и ставка рефинансирования.

Банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления-анкеты. Погашение основного долга по кредиту начинается со следующего месяца после предоставления кредита (части кредита), а погашение процентов осуществляется за фактическое время пользования.

Оформить ипотеку могут в том числе индивидуальные предприниматели и пенсионеры. Но есть условия. К примеру, в случае с пенсионерами решение о выдаче кредита принимают, исходя из размеров пенсии или средней зарплаты за последние три месяца, если потенциальный кредитополучатель еще работает.

Для оформления ипотеки надо собрать пакет документов, в том числе предоставить выписку из Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним об отсутствии обременения правами третьих лиц и арестов на предмет залога.

Чем ипотека отличается от простых кредитов на недвижимость?

Беларусбанк выдает ипотеку только под залог приобретаемого жилого помещения, не обремененного правами третьих лиц и арестами. При обычном кредите на недвижимость, как правило, требуются другие гарантии — определенный минимальный месячный доход или поручительство, а в некоторых случаях — и то и другое.

У некоторых банков сейчас есть партнерские программы с застройщиками по кредитам на жилье. При этом годовая процентная ставка ниже, чем по ипотеке от Беларусбанка, а условия обеспечения такие же — залог приобретаемого имущества.

Но в случае с ипотекой от Беларусбанка есть один весомый плюс — сумма кредита может составлять до 100% стоимости приобретения жилого помещения, но в пределах платежеспособности кредитополучателя. Проще говоря, уровень дохода здесь тоже имеет значение. Банку нужно предоставить справку о среднемесячном доходе за три последних месяца. Партнерские кредиты банков и застройщиков, как правило, предполагают кредитование не больше, чем 90% стоимости жилья. И важное требование — покупка у определенного застройщика.

Ранее Беларусбанк предлагал кредитование проектов застройщиков по программе «Ипотека с нами», но осенью прошлого года банк прекратил его выдачу.

Напомним, с 19 октября прошлого года в Беларуси заработал указ по ипотечному кредитованию жилья.

Коротко: какие изменения вводит новый указ

Ипотека распространяется на готовое зарегистрированное жилье на первичном или вторичном рынке, а также на земельный участок, на котором находится приобретаемое жилье.

Банк может взыскать ипотечную квартиру, только если одновременно соблюдаются два условия: задолженность по основной сумме превышает 10% от суммы предоставленного кредита, а просроченная задолженность по основной сумме долга и процентам составляет более 90 дней (в случае смерти кредитополучателя — более 9 месяцев).

Банки получают первоочередное право на удовлетворение неисполненных обязательств по кредиту за счет ипотечного жилья. Требования других кредиторов, обеспеченные залогом этого жилья, будут удовлетворяться после полного погашения долгов банка.

Банк может самостоятельно направлять необходимую информацию в территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества, что упрощает регистрацию залога.

Однако, по мнению экспертов , этого недостаточно, чтобы сделать ипотеку в Беларуси по-настоящему доступной и приблизить ее к тому формату, который существует в России и западных странах. Для сравнения: в России средняя ставка по ипотеке в декабре прошлого года составила 7,36%.