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Министерство обороны прокомментировало видео с горящим танком

02.02.2021 06:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Видео горящего танка, который стоит на железнодорожном составе, появилось на телеграм-канале «Баста». Автор видео написал каналу, что якобы поджег танк и это был «акт гражданского неповиновения». Министерство обороны прокомментировало ситуацию.

— Всем, кто волнуется за «горящий танк», невредимый 111-й передает привет с полигона! Завтра в учебный бой, — сообщается на официальном телеграм-канале министерства в свойственной военным скрытной манере.

Министерство обороны прокомментировало видео с горящим танком
Министерство обороны прокомментировало видео с горящим танком
 
 
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Видео горящего танка, который стоит на железнодорожном составе, появилось на телеграм-канале «Баста». Автор видео написал каналу, что якобы поджег танк и это был...
 
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