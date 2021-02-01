Министерство обороны прокомментировало видео с горящим танком

Источник материала: Onliner

Видео горящего танка, который стоит на железнодорожном составе, появилось на телеграм-канале «Баста». Автор видео написал каналу, что якобы поджег танк и это был «акт гражданского неповиновения». Министерство обороны прокомментировало ситуацию.

— Всем, кто волнуется за «горящий танк», невредимый 111-й передает привет с полигона! Завтра в учебный бой, — сообщается на официальном телеграм-канале министерства в свойственной военным скрытной манере.







