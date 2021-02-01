Михаил Залевский: «Насколько я знаю, моя милицейская форма сейчас находится в КГБ»

- Это правда, что твою форму практически в этот же день забрали КГБшники? Она сейчас в КГБ.





– Насколько я знаю – да.





- Ты был генеральным директором БАТЭ, но также служил в органах. После событий 9 августа ты решил поддержать акцию и выбросить форму, в которой ты служил. Что стало последней каплей, после чего ты решил это сделать?





– Мотивация была не столько акцию поддержать. В моем случае это был призыв к тем людям, с которыми я много лет провел вместе в этой системе, мы друг друга уважали, ценили, поддерживали, сложные моменты проходили, поэтому это был призыв к ним, а многие из них на серьезных должностях находятся сейчас. Носят погоны, некоторые даже лампасы. Поэтому был призыв к ним остановить кровопролитие, остановить правовой дефолт, перестать избивать и истязать свой народ, – сказал Залевский в эфире YouTube-канала «Красава».





пишет by.tribuna.com Залевский проходил службу на руководящих должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел,by.tribuna.com



