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5 рыжеволосых красоток современного кино

02.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 рыжеволосых красоток современного кино

Натуральный цвет волос, тем более рыжий, считается редкостью. Многие стесняются такого природного подарка и при помощи современных красителей меняют цвет волос. Эти российские актрисы, наоборот, гордятся своими рыжими волосами.

Екатерина Копанова снимается в кино с 2006 года. Актриса ещё и многодетная мама. В семье Екатерины и Павла Палкина четверо детей.  

Татьяна Абрамова дебютировала в театре в 17-летнем возрасте. В кино снимается уже больше 16 лет. В портфолио актрисы 49 киноработ. 


Елена Ксенофонтова несколько раз меняла цвет волос, но ярче всего актриса смотрится с натуральным - рыжим. 


Наталья Рогожкина - заслуженная артистка России. Актриса снималась во многих известных фильмах и сериалах. С супругом Андреем Паниным они прожили вместе 18 лет. 



Эмилия Спивак успела поучаствовать в 68 киноработах. Её основное место работы - театр на Фонтанке. 


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Натуральный цвет волос, тем более рыжий, считается редкостью. Многие стесняются такого природного подарка и при помощи современных красителей меняют цвет волос....
 
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