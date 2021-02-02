5 рыжеволосых красоток современного кино

Источник материала: ОНТ

Натуральный цвет волос, тем более рыжий, считается редкостью. Многие стесняются такого природного подарка и при помощи современных красителей меняют цвет волос. Эти российские актрисы, наоборот, гордятся своими рыжими волосами.

Екатерина Копанова снимается в кино с 2006 года. Актриса ещё и многодетная мама. В семье Екатерины и Павла Палкина четверо детей.

Татьяна Абрамова дебютировала в театре в 17-летнем возрасте. В кино снимается уже больше 16 лет. В портфолио актрисы 49 киноработ.





Елена Ксенофонтова несколько раз меняла цвет волос, но ярче всего актриса смотрится с натуральным - рыжим.





Наталья Рогожкина - заслуженная артистка России. Актриса снималась во многих известных фильмах и сериалах. С супругом Андреем Паниным они прожили вместе 18 лет.









Эмилия Спивак успела поучаствовать в 68 киноработах. Её основное место работы - театр на Фонтанке.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram