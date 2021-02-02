Солнечные очки и защита от Covid-19. Какие модные тренды начали появляться из-за эпидемиологической ситуации в мире

Источник материала: ОНТ

Время диктует свои тренды. Мы уже привыкли к масочному режиму. Модницы стараются подбирать защитные макси для лица под цвет одежды, а дизайнеры вносят новшества в свои коллекции, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире.

Джо Дусет из Нью-Йорка разработал симбиоз защитной маски и солнечных очков.



Дизайнер Джо Дусет

Дизайнер считает, что назрела необходимость интегрировать защитные средства в повседневную жизнь. По данным многих исследователей, пластиковый козырёк защищает лучше, чем медицинская или тканевая маска.





Разработка обладает рядом преимуществ: она легкая, её удобно снимать и одевать, она полностью закрывает лицо и выглядит стильно.









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