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Солнечные очки и защита от Covid-19. Какие модные тренды начали появляться из-за эпидемиологической ситуации в мире

02.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Солнечные очки и защита от Covid-19. Какие модные тренды начали появляться из-за эпидемиологической ситуации в мире

Время диктует свои тренды. Мы уже привыкли к масочному режиму. Модницы стараются подбирать защитные макси для лица под цвет одежды, а дизайнеры вносят новшества в свои коллекции, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире.

 Джо Дусет из Нью-Йорка разработал симбиоз защитной маски и солнечных очков. 


Дизайнер Джо Дусет

Дизайнер считает, что назрела необходимость интегрировать защитные средства в повседневную жизнь. По данным многих исследователей, пластиковый козырёк защищает лучше, чем медицинская или тканевая маска. 


Разработка обладает рядом преимуществ: она легкая, её удобно снимать и одевать, она полностью закрывает лицо и выглядит стильно. 



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Время диктует свои тренды. Мы уже привыкли к масочному режиму. Модницы стараются подбирать защитные макси для лица под цвет одежды, а дизайнеры вносят новшества в...
 
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