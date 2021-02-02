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Женщина не могла понять, откуда у неё дома четвертый котенок. Оказалось, что его усыновил кот

02.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина не могла понять, откуда у неё дома четвертый котенок. Оказалось, что его усыновил кот

Женщина заметила дома нового котенка. Сначала она не могла понять, откуда взялся четвертый пушистый житель дома. Потом оказалось, что его усыновил ее кот. Об этом рассказывает LoveMeow.

Хозяйка уже четверых кошек Кларика живет в большом фермерском доме в Нидерландах. Летом прошлого года на заднем дворе стал часто появляться один маленький котенок. Кот по кличке Ставрос стал проявлять к малышу особую заботу и внимание. И хоть Кларика не планировала еще одного кота, забрать к себе этого пришлось. Ведь Ставрос всегда был рядом с этим котенком. Когда он появлялся во дворе, старший кот отдавал часть своей еды. 


Новому члену семьи дали кличку Чарли. Ставрос стал наставником для младшего. Он учил его пользоваться лотком, играл с ним и показал, что люди не желают ему зла. А еще всегда следил, чтобы Чарли был чист и ухожен. 

Из маленького пугливого котенка вырос большой и веселый кот. Чарли до сих пор следует по пятам старшего и старается ни в чём от него не отставать, а Ставрос по-прежнему его опекает.

Фото: @la_riek 

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Женщина заметила дома нового котенка. Сначала она не могла понять, откуда взялся четвертый пушистый житель дома. Потом оказалось, что его усыновил ее кот. Об...
 
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