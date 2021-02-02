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Замуж за миллионера! Российские актрисы, которые попали в сказку

02.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Замуж за миллионера! Российские актрисы, которые попали в сказку

Выйти замуж за принца мечтают многие девочки, представляя себя принцессой. Девочки вырастают, и мечта трансформируется, теперь уже ищут не принца, а богатого бизнесмена. Этим актрисам повезло попасть в сказку из детской мечты.

Олеся Судзиловская счастливая жена и мама двоих сыновей. Актриса больше 10 лет замужем за успешным бизнесменом Сергеем Дзебанем.  




Звезда сериалов "Универ" и "Саша-Таня" Валентина Рубцова тоже состоит в крепком союзе и вполне финансово обеспечена. Её супруг - предприниматель Артур Мартиросян. В семье подрастает дочь. 


Анна Ковальчук, как и её героиня популярного сериала "Тайны следствия", замужем за богатым и успешным мужчиной. Это второй брак актрисы. Олег Капустин и Анна расписались в 2007 году. 

Семейная жизнь актрисы Оксаны Акиньшиной с продюсером Арчилом Геловани началась в 2012 году. В 2018 году ходили слухи про их развод, но пара до сих пор вместе. У них двое детей. 


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Выйти замуж за принца мечтают многие девочки, представляя себя принцессой. Девочки вырастают, и мечта трансформируется, теперь уже ищут не принца, а богатого...
 
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