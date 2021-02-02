|
Собака раньше ребенка выучила слово «мама» (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Жительница Колорадо (США) решила научить своего малыша произносить слово «мама». Однако повторил за ней не малыш, а пес. Видео опубликовано на Facebook.
Ротвейлер по кличке Освальд крайне заинтересовался процессом обучения малыша. Пока ребёнок улыбался матери и не произносил ни звука, пес решил показать, на что способен. Заодно и помочь в обучении.
Фото: prosobak.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Колорадо (США) решила научить своего малыша произносить слово «мама». Однако повторил за ней не малыш, а пес. Видео опубликовано на Facebook. Ротвейлер по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)