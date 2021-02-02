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Собака раньше ребенка выучила слово «мама» (ВИДЕО)

02.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака раньше ребенка выучила слово «мама» (ВИДЕО)

Жительница Колорадо (США) решила научить своего малыша произносить слово «мама». Однако повторил за ней не малыш, а пес. Видео опубликовано на Facebook.

Ротвейлер по кличке Освальд крайне заинтересовался процессом обучения малыша. Пока ребёнок улыбался матери и не произносил ни звука, пес решил показать, на что способен. Заодно и помочь в обучении.  

Фото: prosobak.com

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Жительница Колорадо (США) решила научить своего малыша произносить слово «мама». Однако повторил за ней не малыш, а пес. Видео опубликовано на Facebook. Ротвейлер по...
 
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