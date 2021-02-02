Товарищеский футбольный турнир «Белазовец» стартовал в Жодино

Источник материала: ОНТ

В Жодино стартовал товарищеский футбольный турнир «Белазовец» с участием команд высшей и первой лиг чемпионата страны. Сегодня прошли два матча.

«Торпедо-БелАЗ» победил «Слуцк» со счётом 2:0. Во втором поединке дня футболисты гродненского «Немана» были сильнее «Ислочи» – 3:1.

Завтра пройдут матчи второй группы: дзержинский «Арсенал» сыграет с «Крумкачами», бобруйская «Белшина» сразится со второй командой минского «Динамо». Решающие встречи состоятся в воскресенье.

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