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Товарищеский футбольный турнир «Белазовец» стартовал в Жодино
Источник материала: ОНТ
В Жодино стартовал товарищеский футбольный турнир «Белазовец» с участием команд высшей и первой лиг чемпионата страны. Сегодня прошли два матча.
«Торпедо-БелАЗ» победил «Слуцк» со счётом 2:0. Во втором поединке дня футболисты гродненского «Немана» были сильнее «Ислочи» – 3:1.
Завтра пройдут матчи второй группы: дзержинский «Арсенал» сыграет с «Крумкачами», бобруйская «Белшина» сразится со второй командой минского «Динамо». Решающие встречи состоятся в воскресенье.
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В Жодино стартовал товарищеский футбольный турнир «Белазовец» с участием команд высшей и первой лиг чемпионата страны. Сегодня прошли два матча. «Торпедо-БелАЗ»...
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