Вышел трейлер якутской драмы «Пугало»

Источник материала: ОНТ

Вышел финальный трейлер якутской драмы «Пугало». Ранее картина стала триумфатором «Кинотавра». Ролик опубликован на YouTube-канале «ПРОвзгляд».





Картину снял якутский режиссер Дмитрий Давыдов.

Фильм-драма рассказывает о жизни деревенской знахарки. Местные жители ее остерегаются, но все равно приходят за помощью. Помогать другим знахарку заставляет страшная тайна.

Дмитрий Давыдов – один из ярких представителей якутского кино. Дебютный фильм «Костер на ветру» был показан на Международном кинофестивале в Пусане.

Премьера картины «Пугало» – 25 февраля 2021 года.

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