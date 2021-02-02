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Вышел трейлер якутской драмы «Пугало»

02.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вышел трейлер якутской драмы «Пугало»

Вышел финальный трейлер якутской драмы «Пугало». Ранее картина стала триумфатором «Кинотавра». Ролик опубликован на YouTube-канале «ПРОвзгляд».


Картину снял якутский режиссер Дмитрий Давыдов. 

Фильм-драма рассказывает о жизни деревенской знахарки. Местные жители ее остерегаются, но все равно приходят за помощью. Помогать другим знахарку заставляет страшная тайна.

Дмитрий Давыдов – один из ярких представителей якутского кино. Дебютный фильм «Костер на ветру» был показан на Международном кинофестивале в Пусане. 

Премьера картины «Пугало» – 25 февраля 2021 года.

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Вышел финальный трейлер якутской драмы «Пугало». Ранее картина стала триумфатором «Кинотавра». Ролик опубликован на YouTube-канале «ПРОвзгляд». Картину снял...
 
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