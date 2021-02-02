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Первые жёны российских знаменитостей. Как вам супруга Баскова?

02.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первые жёны российских знаменитостей. Как вам супруга Баскова?

Поженились-развелись. Такие истории вовсе не редкость в современном мире. В кругах знаменитостей расставания и вовсе обычная практика. Единицы звездных семей превращаются в крепкие и многолетние союзы. 

Брак Ивана Урганта не продержался и года. Первая жена шоумена, Карина Авдеева, была на пять лет старше. 


Брак Дмитрия Нагиева распался в 2010 году. Со своей супругой Алисой Шер Нагиев прожил 18 лет. Что стало причиной развода, точно не известно, знаменитость не любит распространяться о своей личной жизни. 



Николай Басков был женат с 2001 по 2008 год на Светлане Шпигель. 


Елена Переведенцева 5 лет была женой Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. Первая супруга с теплотой отзывается о том периоде своей жизни, но говорит, что не жалеет про расставание со звездой. 


Елена и Сергей в молодости


Сергей и Елена сейчас

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Поженились-развелись. Такие истории вовсе не редкость в современном мире. В кругах знаменитостей расставания и вовсе обычная практика. Единицы звездных семей...
 
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