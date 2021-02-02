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Первые жёны российских знаменитостей. Как вам супруга Баскова?
Источник материала: ОНТ
Поженились-развелись. Такие истории вовсе не редкость в современном мире. В кругах знаменитостей расставания и вовсе обычная практика. Единицы звездных семей превращаются в крепкие и многолетние союзы.
Брак Ивана Урганта не продержался и года. Первая жена шоумена, Карина Авдеева, была на пять лет старше.
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Николай Басков был женат с 2001 по 2008 год на Светлане Шпигель.
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Поженились-развелись. Такие истории вовсе не редкость в современном мире. В кругах знаменитостей расставания и вовсе обычная практика. Единицы звездных семей...
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