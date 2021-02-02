Первые жёны российских знаменитостей. Как вам супруга Баскова?

Источник материала: ОНТ

Поженились-развелись. Такие истории вовсе не редкость в современном мире. В кругах знаменитостей расставания и вовсе обычная практика. Единицы звездных семей превращаются в крепкие и многолетние союзы.

Брак Ивана Урганта не продержался и года. Первая жена шоумена, Карина Авдеева, была на пять лет старше.





Брак Дмитрия Нагиева распался в 2010 году. Со своей супругой Алисой Шер Нагиев прожил 18 лет. Что стало причиной развода, точно не известно, знаменитость не любит распространяться о своей личной жизни.









Николай Басков был женат с 2001 по 2008 год на Светлане Шпигель.





Елена Переведенцева 5 лет была женой Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. Первая супруга с теплотой отзывается о том периоде своей жизни, но говорит, что не жалеет про расставание со звездой.



Елена и Сергей в молодости



Сергей и Елена сейчас

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