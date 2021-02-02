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«Дзікае паляванне караля Стаха»: худсовет Большого принял концепцию спектакля по повести Короткевича – будет опера в двух действиях
Источник материала: ОНТ
К новому «Дзікаму паляванню...» готовится Большой театр. Худсовет принял концепцию спектакля по одноимённой повести Владимира Короткевича. Это будет опера в двух действиях – нота в ноту как в оригинальной партитуре композитора Владимира Солтана. Такова воля наследников авторских прав.
«Вялізныя змрочныя залы з траскучым паркетам, … пах пылу і мышэй, і холад, такі холад, што стыне сэрца, холад, настоены стагоддзямі» – с текстом Короткевича «поиграл» художник. Даже детальный макет не раскрывает всей сложности сценографии.
Впервые запустят все механизмы «умной» сцены: с низу до верху и по сторонам. Готовы к неизведанному – рапортовала техслужба Большого. Постановщики «Дзікага палявання…» решили сделать ход конём – живым! Ещё будут идти старинные часы.
За основу спектакля взяли уже проверенное либретто Светланы Климкович. Реально сложная задача. Сравнивать могут всё с легендарной постановкой 1989 года. Займутся реконструкцией стародавних обрядов. В одеждах XVII столетия – узоры с белорусских икон.
Основное действие готического хоррора – в 80-х годах XIX века. Зиму снежную обещают на сцене. Сюжет классический. А музыка – обратились к полному авторскому тексту. Ранее не игранному. Худсовет одобрил единогласно.
«Могучий» хор Большого уже взял нужную ноту – репетируют. Там всё ясно. А кто же в главных партиях? Роли ещё не распределены. Дикая охота во главе с «ожившим» королём Стахом на исторической сцене театра – под занавес этого сезона. Либо в самом начале следующего.
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«Дзікае паляванне караля Стаха»: худсовет Большого принял концепцию спектакля по повести Короткевича – будет опера в двух действиях
К новому «Дзікаму паляванню...» готовится Большой театр. Худсовет принял концепцию спектакля по одноимённой повести Владимира Короткевича. Это будет опера в двух...
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