«Дзікае паляванне караля Стаха»: худсовет Большого принял концепцию спектакля по повести Короткевича – будет опера в двух действиях

Источник материала: ОНТ

К новому «Дзікаму паляванню...» готовится Большой театр. Худсовет принял концепцию спектакля по одноимённой повести Владимира Короткевича. Это будет опера в двух действиях – нота в ноту как в оригинальной партитуре композитора Владимира Солтана. Такова воля наследников авторских прав.





«Вялізныя змрочныя залы з траскучым паркетам, … пах пылу і мышэй, і холад, такі холад, што стыне сэрца, холад, настоены стагоддзямі» – с текстом Короткевича «поиграл» художник. Даже детальный макет не раскрывает всей сложности сценографии.

Андрей Меренков, художник-постановщик спектакля «Дзікае паляванне караля Стаха»: «Хотелось, внести драматический подход. Я имею в виду "драматический" в плане драмтеатра, когда декорация работает. Работает как ещё одно действующее лицо. Чтобы было второе дно где-то».

Впервые запустят все механизмы «умной» сцены: с низу до верху и по сторонам. Готовы к неизведанному – рапортовала техслужба Большого. Постановщики «Дзікага палявання…» решили сделать ход конём – живым! Ещё будут идти старинные часы.

Анна Моторная, режиссёр-постановщик спектакля «Дзікае паляванне караля Стаха»: «Оживление национального мифа. Всё-таки Короткевич и Солтан потрясающим образом коснулись каких-то глубинных идей существования человека именно на этой земле. Это невероятно важно. Человек должен знать свои корни. Романтика, восприятие всего "асяроддзя, у якім мы існуем".

За основу спектакля взяли уже проверенное либретто Светланы Климкович. Реально сложная задача. Сравнивать могут всё с легендарной постановкой 1989 года. Займутся реконструкцией стародавних обрядов. В одеждах XVII столетия – узоры с белорусских икон.

Татьяна Лисовенко, художник по костюмам спектакля «Дзікае паляванне караля Стаха»: «Хотелось при создании костюмов ещё заложить очень большой информационный пласт, что касается непосредственно нашей культуры изобразительной. Эскизов, различных каких-то зарисовок было сделано просто немерено».

Основное действие готического хоррора – в 80-х годах XIX века. Зиму снежную обещают на сцене. Сюжет классический. А музыка – обратились к полному авторскому тексту. Ранее не игранному. Худсовет одобрил единогласно.

«Могучий» хор Большого уже взял нужную ноту – репетируют. Там всё ясно. А кто же в главных партиях? Роли ещё не распределены. Дикая охота во главе с «ожившим» королём Стахом на исторической сцене театра – под занавес этого сезона. Либо в самом начале следующего.

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