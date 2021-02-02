|
Полная женщина с густыми бровями. Какие красавицы попадали в гарем к султану?
Источник материала: ОНТ
Современное кино про гаремы показывает нам ослепительных красавиц, которые покоряют султанов, плетут дворцовые интриги и наслаждаются жизнью. Всё это практически соответствует исторической действительности.
Только вот внешность наложниц во многих случаях была далека от сегодняшнего идеала. Например, это любимая жена шаха Ирана.
Шах предпочитал полных женщин с густыми и даже сросшимися бровями. Усики тоже считались пикантной изюминкой. Сложно поверить, что на этих фото вообще представительницы слабой половины человечества. Ещё сложнее, что именно такие дамы считались привлекательными.
Многие историки пишут о том, что в гаремы предпочитали брать полных женщин. Худоба была признаком слабого здоровья.
Праздный образ жизни, постоянное употребление сладостей тоже сказывались на фигуре наложниц.
Конечно, многое зависело от вкусов султана. Если девушка прожила в гареме 9 лет, но так и не привлекла внимание правителя, то она могла уйти.
Бывшие наложницы считались хорошей партией, их брали в жены с удовольствием.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Современное кино про гаремы показывает нам ослепительных красавиц, которые покоряют султанов, плетут дворцовые интриги и наслаждаются жизнью. Всё это практически...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)