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Полная женщина с густыми бровями. Какие красавицы попадали в гарем к султану?

02.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полная женщина с густыми бровями. Какие красавицы попадали в гарем к султану?

Современное кино про гаремы показывает нам ослепительных красавиц, которые покоряют султанов, плетут дворцовые интриги и наслаждаются жизнью. Всё это практически соответствует исторической действительности.  

Только вот внешность наложниц во многих случаях была далека от сегодняшнего идеала. Например, это любимая жена шаха Ирана. 


Насер ад-Дин Шах Каджар и его жена Анис-аль-Даула

Шах предпочитал полных женщин с густыми и даже сросшимися бровями. Усики тоже считались пикантной изюминкой. Сложно поверить, что на этих фото вообще представительницы слабой половины человечества. Ещё сложнее, что именно такие дамы считались привлекательными.



Многие историки пишут о том, что в гаремы предпочитали брать полных женщин. Худоба была признаком слабого здоровья. 


Праздный образ жизни, постоянное употребление сладостей тоже сказывались на фигуре наложниц. 


Конечно, многое зависело от вкусов султана. Если девушка прожила в гареме 9 лет, но так и не привлекла внимание правителя, то она могла уйти. 


Бывшие наложницы считались хорошей партией, их брали в жены с удовольствием. 


 




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Современное кино про гаремы показывает нам ослепительных красавиц, которые покоряют султанов, плетут дворцовые интриги и наслаждаются жизнью. Всё это практически...
 
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