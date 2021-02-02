Бассейн, тренажерный зал, а в программе – азы компьютерной грамотности: новый детский сад открылся в Поставах

Источник материала: ОНТ

В Витебской области проблему нехватки детских садов намерены решить за три года. В списке нуждающихся до недавнего времени были и Поставы. Современный детсад в быстрорастущем микрорайоне города возвели за 10 месяцев. Он уже принял первых малышей.





Каждый урок физкультуры в этом детском саду теперь настоящее спортивное приключение. Тут и велогонки, и гимнастика, и целый мир мягких декораций. Эмоции от посещения детского сада воспитатели обещают самые яркие.

Тереза Жук, воспитатель детского сада № 6 г. Поставы: «Это хорошие условия, будет развитие, и компьютеры, и бассейн, и тренажёры, и ЛФК. Я считаю, что для наших деток это здорово».

Такой детский сад можно назвать настоящей дошкольной академией. Играм, конечно, будет отводиться много времени, но в программе теперь и плавание, и даже азы компьютерной грамотности. Ну, а кроме этого надо успеть вместе с друзьями и мир познать с помощью новых красивых игрушек.

За ярким фасадом – настоящий детский мирок, такие учреждения, как правило, можно увидеть в крупных городах. Сейчас этот проект реализовали в Поставах.

Игорь Ракель, житель г. Поставы: «Он уже сделан совершенно по-другому, он адаптирован, можно сказать, для детей, здесь даже и небольшой тренажёрный зал с маленькими тренажёрами, велодорожками».

В райцентре ждали новый садик, группы в имеющихся пяти были переполнены. Местом строительства выбрали быстрорастущий микрорайон. Список из 120 детей составили за три дня. Трёхлетний Даниил тоже будет воспитанником нового детского садика. Сегодня за открытием вместе с мамой наблюдал с балкона новой квартиры.

Мария Юхнович, многодетная мама: «У нас здесь детей очень много, в нашем доме практически все многодетные семьи, хорошо, что построили этот сад, конечно».

Решить проблему нехватки дошкольных учреждений область намерена в ближайшие три года, необходимо ещё 6 детских садов, их ждут в Миорах, Лепеле, Полоцке, Новополоцке и Витебске. А в каждом райцентре появится «Школа будущего».

Николай Шерстнёв, председатель Витебского областного исполнительного комитета: «Всё, что сегодня есть лучшее: оборудование, методики – в этой школе должно быть. Будут выходить выпускники, подготовленные будут поступать, получать профессию, будут возвращаться. А параллельно с этим нужно создавать на территории, где они выросли, хорошие условия для работы и жизни – жильё».

В Поставах реализуют одновременно несколько социальных проектов, идёт капитальный ремонт школы, реконструируют оздоровительный комплекс, к открытию готовится новый спортзал. Осталось уложить специальное покрытие – и в секцию борьбы объявят первый набор. Здесь же будут тренироваться юные боксёры. В детской спортивной школе занимаются более 200 детей.

Чего точно становится меньше в районе, так это очередей на строительство.

Рядом с новым детским садом за несколько лет уже вырос новый квартал. 60-квартирный дом сдадут в этом году, ещё один – в следующем. В социальных планах Постав на ближайшие годы – обеспечить жильём все многодетные семьи.

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