|
Бассейн, тренажерный зал, а в программе – азы компьютерной грамотности: новый детский сад открылся в Поставах
Источник материала: ОНТ
В Витебской области проблему нехватки детских садов намерены решить за три года. В списке нуждающихся до недавнего времени были и Поставы. Современный детсад в быстрорастущем микрорайоне города возвели за 10 месяцев. Он уже принял первых малышей.
Каждый урок физкультуры в этом детском саду теперь настоящее спортивное приключение. Тут и велогонки, и гимнастика, и целый мир мягких декораций. Эмоции от посещения детского сада воспитатели обещают самые яркие.
Такой детский сад можно назвать настоящей дошкольной академией. Играм, конечно, будет отводиться много времени, но в программе теперь и плавание, и даже азы компьютерной грамотности. Ну, а кроме этого надо успеть вместе с друзьями и мир познать с помощью новых красивых игрушек.
За ярким фасадом – настоящий детский мирок, такие учреждения, как правило, можно увидеть в крупных городах. Сейчас этот проект реализовали в Поставах.
В райцентре ждали новый садик, группы в имеющихся пяти были переполнены. Местом строительства выбрали быстрорастущий микрорайон. Список из 120 детей составили за три дня. Трёхлетний Даниил тоже будет воспитанником нового детского садика. Сегодня за открытием вместе с мамой наблюдал с балкона новой квартиры.
Решить проблему нехватки дошкольных учреждений область намерена в ближайшие три года, необходимо ещё 6 детских садов, их ждут в Миорах, Лепеле, Полоцке, Новополоцке и Витебске. А в каждом райцентре появится «Школа будущего».
В Поставах реализуют одновременно несколько социальных проектов, идёт капитальный ремонт школы, реконструируют оздоровительный комплекс, к открытию готовится новый спортзал. Осталось уложить специальное покрытие – и в секцию борьбы объявят первый набор. Здесь же будут тренироваться юные боксёры. В детской спортивной школе занимаются более 200 детей.
Чего точно становится меньше в районе, так это очередей на строительство.
Рядом с новым детским садом за несколько лет уже вырос новый квартал. 60-квартирный дом сдадут в этом году, ещё один – в следующем. В социальных планах Постав на ближайшие годы – обеспечить жильём все многодетные семьи.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бассейн, тренажерный зал, а в программе – азы компьютерной грамотности: новый детский сад открылся в Поставах
В Витебской области проблему нехватки детских садов намерены решить за три года. В списке нуждающихся до недавнего времени были и Поставы. Современный детсад в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)