Студент создал платье из оберток от крекеров

Источник материала: ОНТ

Японский студент, изучающий искусство, создал платье из тысячи оберток от рисовых крекеров Happy Tour. Об этом сообщает Odditycentral.

Молодой человек по имени Кио использовал около 4000 оберток. Чтобы собрать такое количество, дизайнер попросил помощи у родных и друзей – они отдавали ему материал для будущего шедевра.

Сколько времени заняло создание наряда, не ясно. Однако Кио рассказал, что его вдохновила охрана окружающей среды.

Фото: twitter.com/noky03

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