ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Студент создал платье из оберток от крекеров

02.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Студент создал платье из оберток от крекеров

Японский студент, изучающий искусство, создал платье из тысячи оберток от рисовых крекеров Happy Tour. Об этом сообщает Odditycentral. 

Молодой человек по имени Кио использовал около 4000 оберток. Чтобы собрать такое количество, дизайнер попросил помощи у родных и друзей – они отдавали ему материал для будущего шедевра.

Сколько времени заняло создание наряда, не ясно. Однако Кио рассказал, что его вдохновила охрана окружающей среды. 

Фото: twitter.com/noky03

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японский студент, изучающий искусство, создал платье из тысячи оберток от рисовых крекеров Happy Tour. Об этом сообщает Odditycentral.  Молодой человек по имени Кио...
 
Новости дня
Новости разные
 
177 дзён пратэсту. Беларусы бароняць свой сцяг, новыя падрабязнасці забойства Бандарэнкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by