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Новые формы участия граждан в принятии решений на местном уровне обсуждали в Совете Республики

02.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новые формы участия граждан в принятии решений на местном уровне обсуждали в Совете Республики

Диалоговая площадка собрала председателей районных советов, исполнительных комитетов и руководителей из областей. 


Участники выступили с предложением – модернизировать органы местного самоуправления и укрепить их экономическую самостоятельность. Среди инициатив депутатского корпуса – создание местного бюджета, деньги из которого будут направляться на проекты в сельской местности.

Татьяна Шехтер, председатель районного Совета депутатов Кормянского района: «В законе о местном управлении, самоуправлении статьей 26 прописаны основные функции, задачи, работы территориального местного самоуправления: это и благоустройство, и помощь оказания профилактики правонарушений, преступлений, работа с семьями, очень различные функции, их очень много. Для меня важно, чтобы эти органы территориального общественного самоуправления оставались, работали эффективно. И мы, в первую очередь, заинтересованы в этой результативности».

Развитие здравоохранения, образования, поддержка многодетных семей – эти вопросы в приоритете работы органов местного самоуправления. 

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Диалоговая площадка собрала председателей районных советов, исполнительных комитетов и руководителей из областей.  Участники выступили с предложением –...
 
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