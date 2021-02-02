Новые формы участия граждан в принятии решений на местном уровне обсуждали в Совете Республики

Источник материала: ОНТ

Диалоговая площадка собрала председателей районных советов, исполнительных комитетов и руководителей из областей.





Участники выступили с предложением – модернизировать органы местного самоуправления и укрепить их экономическую самостоятельность. Среди инициатив депутатского корпуса – создание местного бюджета, деньги из которого будут направляться на проекты в сельской местности.

Татьяна Шехтер, председатель районного Совета депутатов Кормянского района: «В законе о местном управлении, самоуправлении статьей 26 прописаны основные функции, задачи, работы территориального местного самоуправления: это и благоустройство, и помощь оказания профилактики правонарушений, преступлений, работа с семьями, очень различные функции, их очень много. Для меня важно, чтобы эти органы территориального общественного самоуправления оставались, работали эффективно. И мы, в первую очередь, заинтересованы в этой результативности».

Развитие здравоохранения, образования, поддержка многодетных семей – эти вопросы в приоритете работы органов местного самоуправления.

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