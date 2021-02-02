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Новые формы участия граждан в принятии решений на местном уровне обсуждали в Совете Республики
Источник материала: ОНТ
Диалоговая площадка собрала председателей районных советов, исполнительных комитетов и руководителей из областей.
Участники выступили с предложением – модернизировать органы местного самоуправления и укрепить их экономическую самостоятельность. Среди инициатив депутатского корпуса – создание местного бюджета, деньги из которого будут направляться на проекты в сельской местности.
Развитие здравоохранения, образования, поддержка многодетных семей – эти вопросы в приоритете работы органов местного самоуправления.
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Диалоговая площадка собрала председателей районных советов, исполнительных комитетов и руководителей из областей. Участники выступили с предложением –...
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