Кенгуру сбежал от хозяина в Бельгии (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

На востоке Бельгии от хозяина сбежал кенгуру.

В городе Генк свободолюбивое животное решило покинуть родной дом и устремилось навстречу приключениям. Местные жители и полиция около двух часов пытались поймать кенгуру и вернуть его хозяину, который ранее держал животное на своем участке в частном доме.

Фото: akspic.ru

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