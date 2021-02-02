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Кенгуру сбежал от хозяина в Бельгии (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
На востоке Бельгии от хозяина сбежал кенгуру.
В городе Генк свободолюбивое животное решило покинуть родной дом и устремилось навстречу приключениям. Местные жители и полиция около двух часов пытались поймать кенгуру и вернуть его хозяину, который ранее держал животное на своем участке в частном доме.
Фото: akspic.ru
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На востоке Бельгии от хозяина сбежал кенгуру. В городе Генк свободолюбивое животное решило покинуть родной дом и устремилось навстречу приключениям. Местные...
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