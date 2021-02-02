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От «Жыве Беларусь» до «Шчучыншчыны». Лозунги протестов в Беларуси – 2020
Источник материала: UDF
P.S. Список лозунгов, которые протестующие скандировали, можно дополнять теми, которые они писали на креативных плакатах. Фото: TUT.BY
Таким образом, изучение лозунгов протестующих позволяет хорошо понять настроения беларусского общества. После 9 августа, когда протест как раз набрал максимальные обороты, у людей просто не было возможности повторять лозунги за лидерами, сканирующими их с трибуны. Что-то пришлось подслушивать у соседей и прошлых поколений протестующих, что-то рождалось на ходу. Но в конечном счете популярность обрели только те лозунги, которые за инициатором начинала громко скандировать вся толпа – такая вот прямая низовая демократия.
Данная классификация построена на основе полевых исследований и просмотров многочисленных видео с протестов. Из-за специфики темы здесь невозможно составить исчерпывающую картину и подсчитать точную частоту использования тех или иных лозунгов. Однако можно выявить и классифицировать наиболее популярные.
Бессмертная классика
Лозунг “Жыве Беларусь!” восходит к стихам Янки Купалы и временам Белорусской Народной Республики, но в 2020 году вышел на новый уровень популярности. Хотя его и раньше называли в милицейских протоколах «антигосударственным», но именно в 2020 году входящая в медиахолдинг администрации президента «Народная газета» поспешили убрать слова «Жыве Беларусь!» со своей передовицы. На улицах, однако, лозунг остается самым популярным.
Старые лозунги оппозиции
Вторую жизнь получили давние кричалки, причем без особой связи с прошлым контекстом. Скандируя «Верым, можам, пераможам», толпа не вкладывает в первое слово тех смыслов, что Павел Северинец. Использовался даже забытый с 2010 года лозунг Андрея Санникова «Пора менять лысую резину», хотя вряд ли многие из протестующих вообще помнили, кто такой Санников.
Общеободряющие
Поскольку участники маршей были в основном не организованными группами (от партии или организации), а незнакомыми людьми, то в лозунгах отражалось специфическое чувство спонтанного единства: «Когда мы едины – мы непобедимы», «Не забудем, не простим». Сюда же можно отнести лозунг, родившийся из последнего сообщения Романа Бондаренко в локальном чате: «Я выхожу», и скандирование в конце октября призыва «Забастовка».
Обращение к наблюдателям
Так как митинги проходили не в специальных местах (вроде площадей, парков или стадионов), а на городских улицах, то у участников была возможность напрямую обращаться к тем, кто наблюдал за происходящим из окон своих квартир: «Смотри в окно, а не в телевизор», «Далучайся», «Выходи», «Я выхожу – выходи и ты!». Эти лозунги стали еще популярнее, когда осенью и зимой протесты переместились во дворы спальных районов.
Юмор и мемы
Протестующие активно высмеивали государственную пропаганду. Так появилась кричалка «Са-бач-ку!», напоминающая слоган провластных митингов «За Батьку» и отсылающая к смешному шпицу Лукашенко. В ответ на попытки маргинализировать протестующих родилась перекличка, доводящая это до абсурда массовостью самокритичных характеристик: «Наркоманы здесь? – Здесь! – Проститутки здесь? – Здесь! – Тунеядцы здесь? – Здесь!». Метаюмором можно назвать скандирование слова «Шчу-чын-шчы-на», отсылающего к одноименному видеоклипу, который и сам является гипертрофированной пародией на пропаганду в стиле агротреша.
Прямой негатив к власти
Поскольку это не просто встречи единомышленников, но именно протесты, то не обойтись без прямого обращения к оппонентам: «Пошел вон – ты и твой ОМОН», «Уходи», «Трибунал», «Фашисты», «Позор», «Долой кровавый режим», «Саша, ты уволен», «Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет». Не обошлось без дегуманизации: от Сергея Тихановского остался лозунг «Стоп таракан – No pasaran!» а после высказываний Лукашенко с вертолета появился ответ «Сам ты крыса». Отвечали протестующие и на спешно анонсированные Лукашенко поправки в Конституцию: «Лучшая поправка – Сашина отставка».
Призывы к силовикам
Многие из лозунгов выше распространяются на силовиков вместе во всей властью, но были и прямые обращения: «Выпускай» (после задержаний) и «Милиция с народом» (если, напротив, обходилось без задержаний).
Локализация / Самоуправление
Выходя на улицы, люди заявляли символическое право на города, и потому скандировали «Это наш город» и «Мы здесь власть». В регионах также был популярен лозунг «Мэра в отставку» (в Минске, кажется, никто не вспоминал о градоначальнике). Названия своих районов скандировали на локальных маршах, либо когда местные колонны организовано доходили до общего шествия.
Поколенческие
Марши пенсионеров отличались специфическими лозунгами, которые либо постулировали собственные отличия («Бабушки и деды идут до победы»), либо апеллировали к другим поколениям («Руки прочь от наших детей», «Наши дети самые лучшие»).
Взгляд в будущее
Под конец года на районных маршах начал звучать лозунг, который касался не текущей повестки, но общих новогодних праздничных пожеланий: «Новый год без Лукашенко».
Каких лозунгов на беларусских протестах не было?
Персоналий
2020 в Беларуси был настолько про ценности, а не про конкретные персоналии, что протестующие вообще не скандировали имена политиков. В лозунгах улиц не было ни Тихановской, ни Тихановского, ни Бабарико, ни Колесниковой, ни Латушко и прочих людей, которые по опросам даже популярны. Единственные имена, которые все же звучали, попадали скорее в категорию прямого негатива к власти: «Лукашенко в автозак» и вариация «Бабу Лиду в автозак».
Геополитики
Отношения с другими странами и геополитический выбор не были значимой темой для беларусского общества в 2020 году (несмотря на все старания госпропаганды, до 9 августа клеймившей Россию, а после – Запад). Так что на митингах не было геополитических лозунгов, хотя еще недавно (в декабре 2019) на улицах Минска звучало« Нет – союзу с имперской Россией», а ранее и вовсе «Беларусь в Европу, Лукашенко в ж***».
Единственной отсылкой к чему-то заграничному был лозунг «Хабаровску привет!», но никакого мнения о губернаторе Фургале у беларусов, конечно, не было – это сугубо выражение международной солидарности протестующих.
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Символическое наполнение оказалось несомненным отражением мыслей народа, а не целенаправленным выбором политиков.
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