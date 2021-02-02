Правозащитники: 1 февраля не менее 35 человек осуждены в связи с акциями протеста

По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 1 февраля в Минске прошли суды не менее чем над 35 гражданами в связи с акциями протеста. Информация о судебных процессах в других городах не приводится.





Традиционно наиболее распространенная статья — 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Арестом на срок от 3 до 25 суток наказано 27 человек, восемь оштрафовано на сумму от 30 до 50 базовых величин (870—1.450 рублей).

15-суточный арест получили шесть пожилых женщин, которые были задержаны 29 января в районе ул. Рафиева в столице, когда встретились, чтобы собрать деньги на лечение нуждающемуся ребенку.

Решение о 15-суточном аресте вынесено и в отношении аттестованного экскурсовода Оксаны Манкевич. По информации правозащитников, ее задержали накануне вместе с семью участниками экскурсии прямо во время ее проведения в районе пл. Независимости.

Как сообщалось, всего 1 февраля в Минске и других городах было задержано не менее 165 человек. Задержания происходили как в связи с локальными акциями протеста, так и, по информации очевидцев, произвольно — в центре столицы. Среди задержанных была швейцарская журналистка Люция Чирки.