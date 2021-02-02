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Госслужащих обяжут соблюдать кодекс этики и новые антикоррупционные правила
Источник материала: Навiны
В этом году белорусские чиновники получат собственный кодекс этики. Одновременно государство решило усилить законы о борьбе с коррупцией.
На первом месте — моральные качества
Впервые о том, что белорусским чиновникам нужен свой устав или кодекс, было заявлено летом 2018 года во время совещания по вопросам госслужбы.
Александр Лукашенко
По результатам совещания глава Администрации президента Наталья Кочанова
Чтобы общий для всех госслужащих кодекс наконец появился, понадобилось несколько лет.
Это время ушло на то, чтобы
«Всё о народе думаешь…»
Проект закона имеет небольшое приложение.
Помимо прочего, здесь изложены 14 общих правил служебной этики государственных гражданских служащих.
Каждый госслужащий обязан принимать все меры, чтобы выполнять их.
В перечне правил на первом месте стоит «содействие укреплению политической и экономической стабильности в стране, единению белорусского народа».
Кроме того, чиновники должны укреплять авторитет госслужбы, следовать интересам государства, не допускать личной заинтересованности, соблюдать служебную дисциплину, совершенствовать свои деловые и личностные качества, причем непрерывно.
В отношении граждан чиновникам нужно прежде всего заботиться о том, чтобы сохранялось и укреплялось их доверие к власти.
Общаясь с простыми людьми, госслужащие должны проявлять терпение, вежливость, тактичность и внимательность, не допускать бюрократизма и волокиты.
На последнем месте в списке требование к чиновникам бережно и бескорыстно относиться к вверенным материальным ресурсам, рационально и эффективно их использовать.
Мнение госслужащего есть мнение государства
В приложении к закону также изложены требования к внешнему виду, культуре речи госслужащих и правила их работы со СМИ.
Отмечено, что при общении с гражданами чиновники должны проявлять вежливость, уважение, понимание, желание оказать помощь в рамках своих служебных обязанностей, корректность при высказываниях, умение выслушать.
Тогда как при общении с журналистами госслужащим не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности в случае, если это мнение не соответствует основным направлениям политики государства.
Также регламентирован и вопрос о ведении личных аккаунтов в соцсетях.
Правило только одно. Чиновникам не следует размещать здесь «информацию, распространение которой в СМИ запрещено, а также сведения, способные нанести ущерб их персональной репутации и авторитету госвласти в целом».
Во внеслужебное время госслужащий должен следовать высоким нравственным принципам и нормам поведения, подавать личный пример.
Его обязанности во внеслужебное время состоят в том, чтобы избегать конфликтов, соблюдать правила общежития и общественный порядок.
Неэтичного госслужащего могут даже уволить
За нарушение общих требований служебной этики госслужащего могут привлечь к дисциплинарной ответственности.
Закон о госслужбе в статье 57
Это замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев, понижение в классе госслужащего на срок до 6 месяцев и увольнение с занимаемой должности.
При этом госслужащий с дисциплинарным взысканием не получит очередной класс, пока это взыскание не будет снято.
Этика — это прекрасно, когда побеждена коррупция
Помимо разработки кодекса этики, сейчас кипит работа еще над одним документом, который напрямую касается госслужащих.
Согласно
В этой связи госслужащим увеличат объем антикоррупционных ограничений.
В частности, супругам, близким родственникам или свойственникам запретят работать вместе, если один из них непосредственно подчинен или подконтролен другому на работе в организации, в уставном фонде которой 50 и более процентов долей (акций) принадлежит государству.
Речь идет о должностях руководителя, главного бухгалтера и кассира, включая их заместителей.
Кроме того, из законодательства исключат оценочное понятие «сувенир».
Вместо этого будет прописано, что должностное лицо может получать подарок в связи с исполнением служебных/трудовых обязанностей на сумму не более 145 рублей.
Новая редакция закона о борьбе с коррупцией должна поступить в парламент осенью 2021 года.
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В этом году белорусские чиновники получат собственный кодекс этики. Одновременно государство решило усилить законы о борьбе с коррупцией.
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