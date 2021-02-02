Госслужащих обяжут соблюдать кодекс этики и новые антикоррупционные правила

В этом году белорусские чиновники получат собственный кодекс этики. Одновременно государство решило усилить законы о борьбе с коррупцией.





На первом месте — моральные качества

Впервые о том, что белорусским чиновникам нужен свой устав или кодекс, было заявлено летом 2018 года во время совещания по вопросам госслужбы.

Александр Лукашенко высказал тогда мнение, что «прежде всего госслужащий — человек с высочайшими моральными качествами».

По результатам совещания глава Администрации президента Наталья Кочанова сообщила , что все требования к госслужащим будут «формализованы в едином документе».

Чтобы общий для всех госслужащих кодекс наконец появился, понадобилось несколько лет.

Это время ушло на то, чтобы изучить опыт зарубежных стран и подготовить новую версию закона о госслужбе — в декабре 2020 года Палата представителей приняла его в первом чтении.

«Всё о народе думаешь…»

Проект закона имеет небольшое приложение.

Помимо прочего, здесь изложены 14 общих правил служебной этики государственных гражданских служащих.

Каждый госслужащий обязан принимать все меры, чтобы выполнять их.

В перечне правил на первом месте стоит «содействие укреплению политической и экономической стабильности в стране, единению белорусского народа».

Кроме того, чиновники должны укреплять авторитет госслужбы, следовать интересам государства, не допускать личной заинтересованности, соблюдать служебную дисциплину, совершенствовать свои деловые и личностные качества, причем непрерывно.

В отношении граждан чиновникам нужно прежде всего заботиться о том, чтобы сохранялось и укреплялось их доверие к власти.

Общаясь с простыми людьми, госслужащие должны проявлять терпение, вежливость, тактичность и внимательность, не допускать бюрократизма и волокиты.

На последнем месте в списке требование к чиновникам бережно и бескорыстно относиться к вверенным материальным ресурсам, рационально и эффективно их использовать.

Мнение госслужащего есть мнение государства

В приложении к закону также изложены требования к внешнему виду, культуре речи госслужащих и правила их работы со СМИ.

Отмечено, что при общении с гражданами чиновники должны проявлять вежливость, уважение, понимание, желание оказать помощь в рамках своих служебных обязанностей, корректность при высказываниях, умение выслушать.

Тогда как при общении с журналистами госслужащим не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности в случае, если это мнение не соответствует основным направлениям политики государства.

Также регламентирован и вопрос о ведении личных аккаунтов в соцсетях.

Правило только одно. Чиновникам не следует размещать здесь «информацию, распространение которой в СМИ запрещено, а также сведения, способные нанести ущерб их персональной репутации и авторитету госвласти в целом».

Во внеслужебное время госслужащий должен следовать высоким нравственным принципам и нормам поведения, подавать личный пример.

Его обязанности во внеслужебное время состоят в том, чтобы избегать конфликтов, соблюдать правила общежития и общественный порядок.

Неэтичного госслужащего могут даже уволить

За нарушение общих требований служебной этики госслужащего могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Закон о госслужбе в статье 57 называет шесть мер такой ответственности.

Это замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев, понижение в классе госслужащего на срок до 6 месяцев и увольнение с занимаемой должности.

При этом госслужащий с дисциплинарным взысканием не получит очередной класс, пока это взыскание не будет снято.

Этика — это прекрасно, когда побеждена коррупция

Помимо разработки кодекса этики, сейчас кипит работа еще над одним документом, который напрямую касается госслужащих.

Согласно плану подготовки законопроектов на 2021 год в стране должен поменяться закон о борьбе с коррупцией.

В этой связи госслужащим увеличат объем антикоррупционных ограничений.

В частности, супругам, близким родственникам или свойственникам запретят работать вместе, если один из них непосредственно подчинен или подконтролен другому на работе в организации, в уставном фонде которой 50 и более процентов долей (акций) принадлежит государству.

Речь идет о должностях руководителя, главного бухгалтера и кассира, включая их заместителей.

Кроме того, из законодательства исключат оценочное понятие «сувенир».

Вместо этого будет прописано, что должностное лицо может получать подарок в связи с исполнением служебных/трудовых обязанностей на сумму не более 145 рублей.

Новая редакция закона о борьбе с коррупцией должна поступить в парламент осенью 2021 года.