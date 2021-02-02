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Проверим вашу внимательность всего за три вопроса. Готовы?
Источник материала: Tut.by
Стрессы, работа и проблемы делают нас рассеянными, поэтому совершенно нормально, если вы в последнее время не чувствуете себя способным на многое. Но, может быть, это не про вас? Проверьте, способны ли вы заметить даже самые незаметные детали на изображении в тесте на внимательность от 42.TUT.BY.
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Все просто: смотрите на фото - запоминаете детали. А мы у вас о них спрашиваем!
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