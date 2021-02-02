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Беларусь ожидает фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
Во вторник, 2 февраля, Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, днем по северо-западной половине страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. По северо-западной половине выпадет снег; слабая метель. Утром местами сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица (из-за неблагоприятных погодных явлений
Ветер южный, юго-восточный умеренный, на северо-западе местами порывистый. Температура воздуха в регионах:
Ранее сообщалось,
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Во вторник, 2 февраля, Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, днем по северо-западной...
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