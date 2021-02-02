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Улицы Богдановича и Машерова в Минске вышли на протесты
Источник материала: Хартия'97
Улицы Богдановича и Машерова в Минске вышли на протесты
Солидарность — наше оружие.
Улиц Богдановича и Машерова в Минске вышли на акции протеста и передают: «Солидарность — наше оружие!».
Видео опубликовал телеграм-канал
Минчане, и все города - только вперед!
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Солидарность — наше оружие.
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