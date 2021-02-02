Источник материала: Хартия'97

Улицы Богдановича и Машерова в Минске вышли на протесты 2.02.2021, 8:07

Солидарность — наше оружие.

Улиц Богдановича и Машерова в Минске вышли на акции протеста и передают: «Солидарность — наше оружие!».

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!» .

Минчане, и все города - только вперед!

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