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Тяжелоателт Вадим Лихорад наказан четырехлетней дисквалификацией за допинг-пробу с анаболическим стероидом
Источник материала: Партизан
Год назад призера чемпионата мира-2018 по тяжелой атлетике, белоруса Вадима Лихорада отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга.
26-летнего белоруса обвиняли в применении анаболического стероида дегидрохлорметилтестостерона, обнаруженного в пробе спортсмена в январе 2020 года.
В конце января 2021 года Международная федерация тяжелой атлетики вынесла вердикт — спортсмен дисквалифицирован до 26 января 2024 года.
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Тяжелоателт Вадим Лихорад наказан четырехлетней дисквалификацией за допинг-пробу с анаболическим стероидом
Год назад призера чемпионата мира-2018 по тяжелой атлетике, белоруса Вадима Лихорада отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга.
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