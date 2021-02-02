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Амстердам навсегда закроет квартал красных фонарей

02.02.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти столицы Нидерландов хотят очистить центр города от проституции и "перезагрузить" туризм.


Власти Амстердама решили закрыть квартал красных фонарей / фото УНИАН

Окна борделей района красных фонарей в Амстердаме будут закрыты, а весь "центр эротики" будет перенесен подальше от центра города. Такое решение приняли городские власти.

Предложение подала мэр Амстердама Фемке Халсема, - пишет The Guardian. Ее решение закрыть значительное количество окон борделей вдоль узких аллей вокруг доков поддержала широкая группа политических партий.

Работников сферы секс-услуг из района Де Валлен попросят переехать в новый специальный центр в другой части Амстердама. Где именно будет этот новый район красных фонарей, пока не известно.

Партии "Христианско-демократический призыв" (CDA) и "Христианский союз" уже давно добивались закрытия борделей в центре. Теперь их поддержала партия "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), которую возглавляет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также "Трудовая партия" и "Зеленые".

"Речь идет о том, чтобы перезагрузить Амстердам как город для посетителей. Туристы могут наслаждаться красотой и свободой города, но не за любую цену. Мы должны решительно вмешаться", - сказал Деннис Боуткан из "Рабочей партии".

Халсема отмечала, что витрины борделей нужно закрыть, потому что женщины, работающие в районе Красных фонарей, стали туристической достопримечательностью. Толпы приходят пялиться на них.
 
 
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Власти столицы Нидерландов хотят очистить центр города от проституции и "перезагрузить" туризм.
 
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