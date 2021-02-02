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В Америке любовницы разоблачили женатого полицейского с четырьмя детьми

02.02.2021 08:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Джейсон Коллиер ведет двойную и тройную жизнь», — написала Сесили Штейнмец на своей странице в Fаcebook после того, как узнала горькую правду о своем возлюбленном.

39-летний Коллиер возглавил департамент полиции американского города Стиннетт, штат Техас, в феврале 2020 года. В официальном сообщении о назначении значилось, что у него есть жена и четверо детей, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Сесили Штейнмец утверждает, что ранее не знала ни о семье, ни о других любовницах Коллиера. Обман вскрылся, когда она опубликовала в соцсети фотографии с Коллиером. Кадры увидела другая любовница — Кристи Шаффер. Она написала Штейнмец. Оказалось, Кристи и Коллиер встречается, в декабре у них была помолвка.

Штейнмец потребовала у Коллиера объяснений. Он оправдывался и даже показал фальшивое свидетельство о расторжении брака. Возмущенная женщина рассказала обо всем в интернете. После публикации к ней обратились еще несколько любовниц полицейского. Департамент полиции Стиннетта начал расследование и временно отстранил Коллиера от службы.

 
 
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«Джейсон Коллиер ведет двойную и тройную жизнь», - написала Сесили Штейнмец после того, как узнала горькую правду о своем возлюбленном.
 
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