«Выбор покупателей». Посмотрели, какие пять стиральных машин сейчас покупают в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какие устройства в разных категориях предпочитают покупать белорусы. Каталог Kupi.TUT.BY базируется на «Яндекс.Маркете», где некоторые товары попадают в категорию «Выбор покупателей». Недавно мы посмотрели, какие холодильники оказались в этом списке, а сейчас проверим стиральные машины.

Регионом мы выбрали Минск, товары — в нашем случае стиральные машины — отсортировали по популярности. Моделей с пометкой «Выбор покупателей» оказалось довольно много, большинство — от одних и тех же компаний. Остановились на тех, которые в списке были выше (то есть популярнее) остальных.





Первая «стиралка» в категории «Выбор покупателей» оказалась от компании LG. У нее такие основные характеристики: загрузка в 8,5 килограмма, скорость отжима до 1200 оборотов в минуту, класс потребления энергии — А, 14 встроенных программ стирки, в активе все фишки вроде защиты от протечек, а также функция пара и уровень шума не выше 54 дБ.

Из функций, на которых останавливается сам производитель, есть, например, «интеллектуальная система определения типа ткани», а также возможность управления стиралкой через приложение на смартфоне. Из необычного — интеграция с голосовым ассистентом «Алиса» от «Яндекса». То есть у машинки можно спросить голосом, сколько времени уйдет на стирку.

К плюсам покупатели относят простоту в управлении, бесшумность, качественный отжим. Из минусов выделяют, скажем, отсутствие возможности менять температуру в режимах с паром, а также отсутствие ручки для открытия дверцы.





Модель все от той же LG, но классом ниже. Ее максимальная загрузка составляет четыре килограмма, скорость отжима — до 1000 оборотов, количество программ стирки — 13, уровень шума — не выше 57 дБ. Класс потребления энергии при этом — А. В компании также делают упор на инверторный мотор (в теории, должен прослужить дольше).

Плюсом, по мнению пользователей, является размер: машинка узкая, ее получится установить, даже если в помещении мало места. Минусы: набор воды в начале стирки происходит «весьма резко и шумно».





Эта машинка, во всяком случае по описанию, также оснащается инверторным мотором, а по глубине составляет 49,5 сантиметра. Производитель утверждает, что за счет этого ее «можно установить даже в самой небольшой квартире».

В активе также класс потребления энергии А+++, загрузка в семь килограммов, скорость отжима аж до 1400 оборотов в минуту, 16 программ стирки и уровень шума с 56 дБ. Есть и, скажем, функция дозагрузки белья после запуска программы.

Вот как один из пользователей описал плюсы модели: «16 программ стирки, понятный интерфейс на русском языке, тихая в работе, полная комплектация шлангов, позволяющая за пять минут подключить машину и запустить в работу, широкий диапазон выбора температуры и скорости отжима». А так другой описал недостатки: «блокировка кнопок кроме включения-выключения, немного шумно набирается вода».





Машинка от китайского бренда со средней, судя по нашей подборке, ценой. Кратко о характеристиках: загрузка в шесть килограммов, класс энергопотребления А+++, скорость отжима до 1200 оборотов в минуту, 15 встроенных программ стирки, уровень шума не выше 52 дБ, функция дозагрузки белья. По какой-то причине, правда, нет защиты от протечек.

В отзывах покупатель так описал плюсы модели: «стиль, достаточно компактная, устойчивая, неплохой выбор программ для стирки, великолепный отжим, энергоэффективность, инвентарный мотор». Этот же пользователь рассказал и о минусах: негерметично примыкающая к дверце резинка (приводит к протеканиям), возможность брака сборки барабана (не до конца докрученные винты).





По цене эта модель если и отличается от большинства конкурентов выше, то несильно. Машинка может похвастаться максимальной загрузкой в шесть килограммов, инверторным двигателем, классом потребления энергии А+++, отжимом до тысячи оборотов, 13 программами стирки, а также уровнем шума не выше 54 дБ. Из необычного — дверца AddWash. С ее помощью в барабан можно быстро добавлять вещи, даже когда программа стирки уже запущена.

В отзывах в основном хвалят компактность, бесшумность и относительно доступную цену машинки. Положительно отзываются и о дверце AddWash. Недостатки, правда, также находят, хотя о них вполне можно поспорить. Например, один юзер написал: «Обилие светящихся элементов. Словно новогодняя гирлянда».