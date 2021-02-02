Домашний ботокс от «Вiтэкс» и не только. Рассказываем про крутые и бюджетные новинки косметики

Источник материала: Tut.by

В первый месяц нового года вышла масса косметических новинок. О том, что из этого стоит купить, а что лучше оставить на полках магазинов, мы узнали у бьюти-эксперта LADY.

Анастасия Величко Косметолог-эстетист

В наш обзор вошли только те продукты, которые уже доступны для жителей Беларуси — онлайн, с доставкой.

Кажется, где-то в Беларуси перевернулся грузовик с патчами: в январе гидрогелевые новинки появились в ассортименте сразу нескольких местных брендов.

В частности, у Bielita: компания презентовала целую линейку патчей на основе гидрогеля, в которой сразу пять вариаций этого продукта. Нас заинтересовала та, что обещает устранить припухлости и темные круги — с экстрактом камелии и пептидами в составе. С кругами эти патчи, конечно, вряд ли справятся: пигментация в зоне вокруг глаз слабо поддается коррекции. А вот снять утреннюю отечность и увлажнить кожу перед нанесением макияжа они смогут.





Также патчи вышли у марки BelKosmex — в рамках их новой серии ухаживающей косметики с бакучиолом. Бакучиол считается растительным аналогом ретинола: при длительном применении он способен уменьшать глубину морщин и повышать упругость и эластичность кожи.





Новая коллекция, посвященная празднованию китайского Нового года, вышла у бренда MAC. А в ней — невероятной красоты хайлайтер: в стандартном оттенке (Double gleam доступен в регулярной линейке Extra Dimension), но в лимитированном исполнении.

Продукт дает довольно деликатный, влажный финиш и отлично подходит для белоснежек. Его уже можно купить в минском корнере, но доступен хайлайтер онлайн — на официальном российском сайте бренда.





Другая сияющая новинка месяца — хайлайтер Iced Out от Anastasia Beverly Hills — подойдет тем, кто предпочитает максимально заметное сияние. Кроме того, по словам производителя, этот продукт идеален для любого оттенка кожи. Скорее всего, это правда: судя по свотчам, у хайлайтера Iced Out нет пигмента в базе — оттенок есть только у самих сияющих частиц, и он довольно универсальный. Найти новинку можно на Feelunique.





И еще один запуск на ту же тему, но уже куда бюджетнее: лимитированный хайлайтер в коллаборации с «Красавицей и чудовищем» вышел у бренда I Heart Revolution. Заказать его можно на сайте «Золотого яблока».





Буквально на днях у Relouis вышли новые кремовые румяна — пигментированные, матовые и стойкие. Бренд отмечает, что использовать их можно не только по назначению, но еще и как жидкие тени, а также как тинт для губ. Стоит попробовать! Представлена новинка пока только в трех оттенках, заказать ее можно на официальном сайте марки.





Похожий продукт недавно запустил и NARS: их новую матовую помаду в текстуре мусса — Air Matte — также можно использовать вместо кремовых румян (на глаза наносить не рекомендуем: средство вряд ли проходило офтальмологический контроль). Конечно, стоимость у NARS куда выше, чем у белорусской косметики, но и оттенков в этой линейке больше — есть шанс подобрать идеальный. Доступно средство на сайте Selfridges.





Успех одного премиального бренда, похоже, не дает покоя соседям по бьюти-рынку: слишком уж часто на этом самом рынке стали появляться палетки-пятерки в подозрительно похожем на первоисточник дизайне. Сначала такие палетки запустили Catrice (мы, кстати, о них писали — отличный продукт в своем ценовом сегменте). Теперь — ColourPop: в ассортименте бренда появилось сразу пять новых мини-палеток — как в теплой, так и в холодной гамме.

Наши фавориты — Ballad и Amor. Заказать их, а также другие палетки из этой коллекции можно на официальном сайте марки.









Guerlain решил расширить свою нашумевшую линейку L"Essentiel и добавить к сияющему тональному еще и матовый: приобрести его уже можно на сайте Visagehall. Помимо матирования и высокой плотности покрытия производитель гарантирует феноменальную стойкость — целых 24 часа. И защиту от солнца, но символическую — SPF15: такая подойдет разве что на зимний период.





Тем, кто не жалует плотные тональные, рекомендуем присмотреться к новинке от My Clarins — тонирующему крем-гелю. Средство практически не имеет пигмента в составе — скорее, просто ухаживает за кожей и бонусом слегка выравнивает тон. Из минусов — есть только один, универсальный оттенок. Который, увы, совсем не универсальный и вряд ли подойдет светлокожим девушкам.





Также Clarins в этом месяце полностью обновил линейку очищающих и тонизирующих средств. Помимо уже привычных для поклонников марки продуктов (которые, к слову, кардинально сменили состав, на старые версии кремов для умывания они похожи лишь отдаленно), в ассортименте также появились абсолютные новинки: мусс для всех типов кожи и очищающее масло для демакияжа. Все эти продукты можно найти на Wildberries.









Ищете бюджетную сыворотку? Присмотритесь к новинкам от «Вiтэкс»: у марки появилась новая линейка сывороток Ampoule effect. В ней — шесть разных средств: тут вам и лифтинг, и увлажнение, и кислотный пилинг.





И даже сыворотка-филлер с миорелаксирующим эффектом: такой себе домашний ботокс в банке. Будет ли работать? Пожалуй, мы проверим.