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В Витебске ищут очевидцев смертельного ДТП. В Сети появилось видео, как пьяный водитель сбил женщину

02.02.2021 08:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В витебском микрорайоне Билево пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Следователи просят откликнуться свидетелей ДТП.


Фото: СК

28 января 57-летний водитель Opel Astra двигался по улице Короткевича в Витебске. Около 16 часов вблизи дома № 1 он сбил 41-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она умерла на месте.

Паблик «Нетипичный Витебск» опубликовал видео момента ДТП.

У водителя в крови было 2,37 промилле. Он под стражей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движениялицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи просят откликнуться свидетелей ДТП. Звоните по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: +375 33 399−80−44 (круглосуточно).

 
Теги: Витебск
 
 
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В витебском микрорайоне Билево пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.
 
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