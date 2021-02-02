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В Витебске ищут очевидцев смертельного ДТП. В Сети появилось видео, как пьяный водитель сбил женщину
Источник материала: Tut.by
В витебском микрорайоне Билево пьяный водитель
28 января 57-летний водитель Opel Astra двигался по улице Короткевича в Витебске. Около 16 часов вблизи дома № 1 он сбил 41-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она умерла на месте.
Паблик «Нетипичный Витебск»
У водителя в крови было 2,37 промилле. Он под стражей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движениялицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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В Витебске ищут очевидцев смертельного ДТП. В Сети появилось видео, как пьяный водитель сбил женщину
В витебском микрорайоне Билево пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.
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