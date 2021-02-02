В Витебске ищут очевидцев смертельного ДТП. В Сети появилось видео, как пьяный водитель сбил женщину

Источник материала: Tut.by

В витебском микрорайоне Билево пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Следователи просят откликнуться свидетелей ДТП.



Фото: СК

28 января 57-летний водитель Opel Astra двигался по улице Короткевича в Витебске. Около 16 часов вблизи дома № 1 он сбил 41-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она умерла на месте.

Паблик «Нетипичный Витебск» опубликовал видео момента ДТП.

У водителя в крови было 2,37 промилле. Он под стражей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движениялицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи просят откликнуться свидетелей ДТП. Звоните по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: +375 33 399−80−44 (круглосуточно).